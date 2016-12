Bénin: ce que pense Luc Atrokpo de la gouvernance Talon

Par Yao Hervé Kingbêwé 26 Déc 2016 à 12:38 1496

Officiellement installé à la tête du pays le 6 avril dernier, le Président de la République, Patrice Talon vient de boucler huit (08) mois de gouvernance. Le Président de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB) et Secrétaire exécutif national de la Renaissance du Bénin (RB), Luc Atrokpo, dans une interview à nos confrères du groupe de presse Fraternité, a bien voulu se prononcer sur cette gouvernance.

« En huit mois de gestion, le régime de la rupture a affiché sa volonté de transformer la gouvernance et d’imprimer une nouvelle manière de faire dans presque tous les compartiments de la vie sociopolitique et économique de notre pays », a souligné le maire de la commune de Bohicon. Dans l’interview, la première autorité de la ‘’ville carrefour’’ a également apprécié « à juste valeur » la décision du gouvernement de la Rupture de faire libérer les espaces publics anarchiquement occupés. Pour le maire, c’est une bonne décision. « Cependant, je prie l’exécutif et son chef de tenir compte de l’aspect social de la mesure et du relogement de certains occupants si ceux-ci le méritent », a-t-il déclaré.

S’agissant du Le Programme d’actions du gouvernement (PAG), le président de l’ANCB estime qu’il faut patienter, le temps de sa mise en œuvre pour mieux apprécier les résultats.