Bénin: les confidences de Luc Atrokpo sur les «difficultés internes» à la RB

26 Déc 2016

La Renaissance du Bénin (RB) est mal en point. Le parti des Soglo, à en croire le Secrétaire exécutif national, Luc Sètondji Atrokpo, est rongé par des querelles intestines.

Dans une interview à nos confrères du groupe de presse Fraternité, le maire de la commune de Bohicon a clairement confié que « la Renaissance du Bénin, comme c’est le cas dans d’autres partis politiques, connait des difficultés internes ». Ceci, sans donner plus de détails sur les difficultés. Mais il espère que les personnalités et militants puissent du parti créé par l’ancienne première dame Rosine Vieyra Soglo pourront « se donner la main pour aplanir les divergences ».

Opposition ou mouvance ?

En attendant que les divergences soient aplanies, quelle est la position du parti des « Houézèhouè » vis-à-vis du régime du Président Talon ? Aucune position officielle pour le moment, a indiqué le Secrétaire exécutif national. « Il faut la tenue d’une réunion du Bureau Politique et éventuellement d’autres instances pour faire le bilan des élections et tirer les grandes conséquences et leçons politiques qui s’imposent. Donc, je ne peux pas prendre une position au nom du parti », a confié Luc Atropkpo qui explique que nonobstant cela, des personnalités au nombre desquelles figure le député Gildas Agonkan se sont exprimées pour dire que la Rb soutient le Chef de l’Etat et ses actions. « Cette position, a-t-il poursuivi, s’est encore illustrée tout dernièrement avec le vote des députés de la Rb en faveur du budget général de l’Etat, exercice 2017 ».