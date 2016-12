Sécurité : une nouvelle carte sécuritaire à partir du 1er janvier

Par Yao Hervé Kingbêwé 26 Déc 2016 à 11:20 1532

La sécurité des personnes et des biens semble préoccuper le gouvernement de la Rupture et du Nouveau départ qui multiplie les actions dans le sens du renforcement. Après la dotation des unités de police et de gendarmerie en matériels roulants et financiers, le gouvernement travaille pour doter le pays d’une carte sécuritaire dès le 1er janvier prochain.

Selon les informations recueillies auprès de sources concordantes, ce nouveau découpage sécuritaire qui sera proposée sera conforme à celui contenu dans le décret 2000 portant délimitation des zones de compétences de la police et de la gendarmerie. A partir du 1er janvier donc, les gendarmes ne pourrons plus intervenir dans les villes à statut particulier et les chefs-lieux de départements. Ils auront compétence que dans les autres villes.

La sécurisation des villes à statuts particuliers et les chefs-lieux de département sera confiée aux policiers. Les militaires auront à charge la sécurité des institutions financières.

Des commissariats fermés

A en croire nos sources, à l’instar de ce qui a été au niveau de la carte universitaire, la nouvelle sécuritaire prévoit la fermeture de certains commissariats centraux créés en violation des dispositions du décret 2000. Le régime de la Rupture et du Nouveau départ, dans sa politique sécuritaire entend par ailleurs fermer certains postes avancés créés ça et là. Cette nouvelle carte, rassurent nos informateurs, devrait permettre un meilleur quadrillage du territoire national et favoriser une meilleure sécurisation du pays.