Le Bénin et le Cames signent le protocole d’accord de la 39ème session des Comités consultatifs interafricains

Dans le cadre de l’organisation de la 39ème session des comités consultatifs interafricains, le Bénin à travers le ministère de l’Enseignement supérieur et le Cames ont procédé le mardi 20 décembre 2016 dernier à la signature d’accord consacrant la tenue au Bénin du 10 au 20 juillet 2017 de la 39ème session des Comités consultatifs interafricains.

Le Bénin organise du 10 au 20 juillet 2017, la 39ème session des Comités consultatifs interafricains(Cci) du africain et malgache pour l’Enseignement supérieur(Cames). La cérémonie de la signature du protocole d’accord engageant le Bénin pour l’organisation de ce grand évènement s’est déroulée le mardi 20 décembre 2016 dernier dans les locaux du ministère de l’Enseignement supérieur. Ayant pour vocation l’inscription de nouveaux membres sur les différentes listes du Cames suite à une étude approfondie des dossiers des candidats par des jurys spécialisés, le programme des comités consultatifs interafricains (Cci) va réunir en juillet à Cotonou les membres de l’espace du Cames. A en croire Bertrand Mbatchi, secrétaire général du Cames, la vision et la politique de son institution à travers l’organisation des Cci est et demeure la promotion de l’excellence pour doter les pays membres des ressources de qualité au profit du développement physique et humain dans un monde de plus en plus globalisé.

A l’occasion il n’a pas manqué de dire sa gratitude à l’endroit de la ministre de l’Enseignement supérieur Marie Odile Atanasso pour avoir accepté que les hommes et les femmes de la communauté universitaire et scientifique du Cames se retrouvent une fois encore à Cotonou au Bénin dans le cadre des Cci. En prenant la parole la ministre Odile Attanasso a d’abord rassuré le secrétaire général du Cames que « le Bénin mettra à disposition toutes les commodités nécessaires pour que les différents jurys puissent achever leurs travaux dans de bonnes conditions matérielles et une bonne prise en charge des participants étrangers à cette 39ème session dès leur arrivée au Bénin jusqu’à leur départ». Saisissant l’occasion, elle invite tous les candidats béninois à bien constituer leurs dossiers et à les mettre en ligne sur la plateforme du Cames avant la date du 15 février 2017 conformément aux directives du guide des enseignants et des chercheurs mis à disposition à cet effet .