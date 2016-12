Douanes béninoises : Les exigences du SYDOB pour le choix du prochain DG

Par Georges Akpo 22 Déc 2016 à 23:59 1154

Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 21 décembre, le gouvernement a relevé le colonel Pierre Claver Tossou de ses fonctions de directeur général des douanes.

Pour le Syndicat des douanes (Sydob), le prochain premier responsable de leur corps doit être élu « sur la base d’un profil déterminé ». En plus de l’élection, les douaniers formulent d’autres exigences. Lire ci-dessous leur communiqué à cet effet.

Les travailleurs de l’Administration des Douanes sont contre les prochaines nominations des DG, exigent l’élection d’un nouveau Directeur General

Ce soir, Mercredi 21 Décembre 2016, les rumeurs circulent selon lesquelles le Directeur Général de la Douane, le Colonel des Douanes Pierre-Claver TOSSOU est limogé de ses fonctions de Directeur Général des Douanes par le Gouvernement de la ‘‘Rupture’’.

Cette information qui a fini par être confirmée ce matin, 22 Décembre 2016, par les presses de la place, n’étonne aucun travailleur de la douane et ne devrait pas l’étonner.

Les différents gouvernements de notre pays ont toujours nommé nos collègues de la Douane pour résoudre les problèmes de circonstances. Une fois ces problèmes résolus, ces différents gouvernements les lâchent.

Nos collègues, une fois nommé Directeur Général au 5e Etage, s’écartent totalement des problèmes qui minent l’administration des Douanes et se mettent carrément à la disposition du gouvernement comme des garçons de course tout en se dressant contre leurs propres travailleurs et leur propre administration.

C’est pourquoi, les travailleurs des douanes exigent :

l’élection d’un nouveau Directeur Général des Douanes sur la base d’un profil déterminé, le paiement immédiat de toutes les primes et de leurs arriérés, l’élargissement de toutes les libertés démocratiques, politiques et de travail, la fin de tous les montages et des règlements de compte.

Il est indispensable que les travailleurs de l’Administration des Douanes se retrouvent pour réfléchir aux problèmes de leur maison et à sa contribution pour le relèvement et la bonne gestion des finances publiques ainsi que la satisfaction de leurs revendications. Préparons donc de partout une Assemblée Générale à cet effet. Le SYDOB est interpellé et doit faciliter cette réunion urgente.

En tout état de cause les douaniers doivent œuvrer activement pour la tenue de cette AG en vue de la résolution des problèmes de bonne gestion de leur maison.

Vive l’Administration des Douanes !

Vive le SYDOB !

Vive le Comité !

Cotonou, le 22 Décembre 2016

Le Président,

Antonin M. SEKEDE