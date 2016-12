Réforme du système éducatif béninois : L’Ansalb crée une commission pour s’en occuper

Par Marcel Zoumènou 22 Déc 2016 à 23:52 197

Le système éducatif béninois a révélé, ces dernières années, de grandes faiblesses. Il était nécessaire de penser à la rebâtir. C’est à cet exercice que se sont adonné des éminences grises réunies par l’Ansalb. Hier jeudi 22 décembre, au cours d’une session spéciale convoquée à cet effet, la commission mise sur pieds sur la question a présenté son rapport aux académiciens.

La réforme du système éducatif béninois préoccupe les académiciens béninois. Depuis hier, ils se penchent sur la question à travers une session spéciale extraordinaire. Les travaux de cette session spéciale qui dureront plusieurs jours permettront aux académiciens d’enrichir le rapport de la commission présenté par le professeur Moïse Lalèyè. Ils vont y ajouter des contributions, faire des amendements, faire des propositions pertinentes pour donner un visage plus reluisant à l’école béninoise. L’objectif étant d’avoir in fine un rapport complet avec des propositions pertinentes qu’ils pourront donner au gouvernement comme contribution de l’académie au gouvernement qui pourra s’en servir comme il l’entend pour ses actions. Au début de cette session, le président de l’Ansalb le professeur Norbert M. Hounkonnou a dit toute la solennité de la mission confiée à cette commission. Nommée par décision N°02-15/Pr/Cab/Sp du 31 juillet 2015 une commission chargée « d’étudier cette situation, en toute objectivité et indépendante d’esprit, avec une expertise éprouvée, et de construire une vision claire de l’éducation au Bénin, après en avoir posé le diagnostic. Elle a conduit une réflexion fondée sur une connaissance approfondie du système dont elle a fait une critique objective hors des sentiers battus ».

A en croire le président de l’académie le Professeur Hounkonnou, « le sérieux nécessaire sur ce sujet qui constitue une préoccupation majeure au plan tant scientifique que politique de l’Ansalb donne une fois encore la preuve qu’elle entend, chaque fois que cela est nécessaire , assumer pleinement ses responsabilités dans le domaine scientifique, en sortant des sentiers battus, en renonçant aux recettes faciles et en tâchant de mener une réflexion profonde, de façon à formuler des propositions et corrections pertinentes, dont l’application cohérente et perspicace nous permettre d’avancer ». Aussi, « l’exploitation des conclusion de la présente session permettra à l’Académie d’assumer avec efficacité l’une des missions qu’elle s’est assignées, celle de produire et de partager une réflexion cohérente sur les maux évidents du système éducatif national, en vue d’une prise de conscience collective ; ce faisant, l’Académie entend, inciter tous les acteurs, à tous les niveaux, à travailler en synergie pour améliorer le système éducatif dans notre pays » , a-t-il ajouté. Il faut noter au cours de cette session la présence des professeurs Michel Boco, Hyppolite Agboton, Mansourou Moudachirou, Jean Pierre Ezin, tous des académiciens et icônes du monde universitaire béninois