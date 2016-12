Récompense : Patrice Talon remporte le Prix Mandela de la gouvernance

Par Yao Hervé Kingbêwé 22 Déc 2016 à 19:29 3110

Après seulement huit (08) mois à la tête de l’Etat béninois, le Président de la République, Patrice Talon, séduit nombre de personnes, notamment les membres du jury du prix Mandela. Le patron de l’Exécutif béninois figure parmi les lauréats de l’édition 2016 des Prix Mandela décernés par l’Institut Mandela.

Au terme de l’étude des 3623 dossiers de candidatures proposés par des anonymes, des diplomates, etc., le chef de l’Etat béninois a été désigné par le jury comme le lauréat du Prix Mandela de la gouvernance. Cela, à en croire l’institut, « pour sa vision et son comportement de bon gestionnaire de la chose publique, son refus de la politique spectacle et son travail de relever les défis orientés vers l’intérêt du Bénin ».

Il faut souligner que le Président Talon n’est pas le seul à décrocher un prix. D’autres chefs d’Etat et personnalités de grandes renommées se sont vus décerner des prix. Au nombre de ces derniers, le roi Mohamed VI du Maroc. Le souverain du royaume chérifien a arraché le Prix Mandela de la Paix. Le Président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Kéita, s’est vu attribuer le Prix de la démocratie. Le prix de la sécurité est allé au Président Isoufou Mahamadou du Niger. Le projet Plan Sénégal Emergent du Président Macky Sall a séduit le jury qui lui a décerné le Prix Mandela de l’émergence pour l’année 2016.

L'Institut Mandela, précisons-le, est créé en 2014 à Paris, capitale française, pour garder vivant l’esprit et l’inspiration du Président Mandela décédé le 5 décembre 2013. Et ce, dans la promotion des valeurs de paix grâce à une diplomatie intellectuelle. Présidé par le Dr Paul Kananura, l'Institut se veut un «Think Thank» (Laboratoire d’idées) de promotion de l’égalité des chances, favorable à l’économie de marché, à la solidarité internationale et à l’unité africaine.