Csa-Bénin : composition complète du nouveau bureau exécutif national

Les 19, 20 et 21 décembre 2016, la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (Csa-Bénin) a tenu son 6ème congrès. A l’issue de ce congrès sur le thème : « la Gouvernance politique et économique au Bénin : les enjeux, responsabilités et défis pour les organisations syndicales dans un contexte d’alternance politique », le bureau exécutif national de la Confédération a été renouvelé.

Comme annoncé, ce nouveau bureau qui présidera à la destinée de l’organisation syndicale pour les cinq (05) années à venir sera dirigé par Anselme Amoussou. Le nouveau patron de la Csa-Bénin sera entouré par une équipe de 26 membres comprenant trois secrétaires généraux adjoints.

Pour le contrôle de la gestion du bureau exécutif national sur la période, un commissariat aux comptes composé d’un président, un rapporteur et un membre.

I- BUREAU EXECUTIF NATIONAL (BEN)

1°) Secrétaire Général: AMOUSSOU Anselme

2°) 1er Secrétaire Général Adjoint : d’ALMEIDA Richard

3°) 2ème Secrétaire Général Adjoint : HOUNDEDAKO Vincent

4°) 3ème Secrétaire Général Adjoint : KOUKOUI Basilia

5°) Secrétaire aux affaires sociales et à la promotion de la solidarité : SINTONDJI Raoul

6°) Secrétaire Adjoint aux affaires sociales et à la promotion de la solidarité : OGOUNCHI Séraphin

7°) Secrétaire à la communication, à l’information et à la presse syndicale : BONOU Bernard

8°) Secrétaire à la communication, à l’information et à la presse syndicale : ADJOVI Arsène

9°) Secrétaire à l’éducation ouvrière, à la formation professionnelle continue et à la recherche syndicale : KIKI Alexandre

10°) Secrétaire Adjoint à l’éducation ouvrière, à la formation professionnelle continue et à la recherche syndicale : DOSSOU Marcel

11°) Trésorier Général : TOGNISSE Antoine

12°) Trésorier Général Adjoint : ASSEA Félicité

13°) Secrétaire chargé des activités économiques et génératrices de revenus : ADEGOKE Edouard

14°) Secrétaire adjoint chargé des activités économiques et génératrices de revenu : WABI Aboubakar

15°) Secrétaire chargé de la syndicalisation et l’appui l’économie informelle : LAVAGBE Martin

16°) Secrétaire Adjoint chargé de la syndicalisation et à l’appui à l’économie informelle : ASSOGBA Léonard

17°) Secrétaire à l’organisation et à la mobilisation : BOKO Gilbert

18°° Secrétaire Adjoint à l’organisation et à la mobilisation : GOUTON Gaston

19°) Secrétaire chargé des affaires juridiques, des normes du travail et de la promotion de l’emploi : CAKPO K. Alain

20°) Secrétaire Adjoint chargé des affaires juridiques, des normes du travail et de la promotion de l’emploi : KOUDJO Rose

21°) Secrétaire Adjoint chargé de la sécurité, de la santé au travail et de l’environnement : BONOU Vincent de François

22°) Secrétaire Adjoint chargé de la sécurité, de la santé au travail et de l’environnement : ZOHOUNKON Michel

23°) Secrétaire chargé des droits syndicaux et du règlement des conflits : AKIYE Sévérin Clément

24°) Secrétaire Adjoint chargé des droits syndicaux et du règlement des conflits : DJIHOUMETO René

25°) Secrétaire à la jeunesse, à la culture et aux loisirs : HOUNSOU Athanase

26°) Secrétaire chargée aux affaires féminines et de la promotion du genre : D’ALMEIDA Calixtha

27°) Secrétaire Adjoint chargée aux affaires féminines et de la promotion du genre : AMOUSSOU-CHOUH Isnelle

Au total, vingt sept (27) membres sont élus au Bureau Exécutif National de la CSA-Bénin pour un mandat de cinq (05) ans.

II/ COMMISSARIAT AUX COMPTE

1°) Président : DEGUENON Jocelyn

2°) Rapporteur : ZINSOU Cyriaque

3°) Membre : GUIVI Hippolyte Aristide