Soutien au régime Talon : la première résolution du député Yahouédéhou

Par Olivier Ribouis 22 Déc 2016 à 14:18 1020

Prêt pour accompagner le Président Patrice Talon dans la réalisation de ses ambitions pour le Bénin, le député Janvier Yahouédéhou l’est.

Interrogé à propos du discours du Chef de l’Etat sur l’état de la Nation ce jeudi 22 décembre 2016 à l’Assemblée nationale, le député a annoncé une résolution qu’il a prise pour accompagner le gouvernement dans l’amélioration du cadre de vie des Béninois. « Je pense que nous devons l’accompagner. Commençons d’abord par l’accompagner. L’accompagner signifie accepter un certain nombre de gênes, de difficultés. Voyez-vous, les premières difficultés publiques que nous ressentons par exemple, c’est libérer les espaces publics, tout au moins de Cotonou. Ça gêne. Moi-même qui vous parle, je suis concerné, mais je vous promets que moi Janvier Yahouédéhou, pour ce qui me concerne, avant le 31 décembre, je vais dégager les espaces publics que j’occupe. J’invite tous les Béninois à faire ce minimum pour montrer au Chef de l’Etat que nous avons envie que le Bénin change. On peut être pauvre mais propre » a confié Janvier Yahouédéhou après avoir déclaré : « Le Président Talon, à l’écouter, il fait rêver ». Le soutien du député sera continue à condition que le Président fasse bien. « Si le Président Talon fait bien, nous allons l’acclamer, mais s’il fait mal, on sera parmi les premiers à lui dire stop ».