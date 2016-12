Etat du Bénin : réaction du député Abimbola au discours de Talon

Par Olivier Ribouis 22 Déc 2016 à 13:47 1380

Après le discours du Président Talon sur l’état de la Nation ce jeudi 22 décembre 2016 au parlement béninois, plusieurs parlementaires ont confié leurs impressions.

Parmi ceux-ci se trouve Jean-Michel Abimbola, le député et ancien ministre de Boni Yayi qui est visiblement séduit par la première prestation du Président Talon répondant à une obligation de la Constitution béninoise en son article 72. « Le discours était clair, succinct, direct. Je pense qu’il n’y a aucun sujet sur lequel nous pouvons nous interroger en disant ''qu’qu’ il a voulu dire ? '', puisqu’il a continué de dire ce qu’il a toujours dit depuis la campagne électorale » a déclaré le député. Le tableau sur l’état de la Nation présenté par le Président Talon n’est guère reluisant. A ce sujet déclare Abimbola : « C’est son discours sur l’état de la Nation, c’est ce qu’il constate. Mais est-ce que nous avons des arguments pour le contredire ? Est-ce que nous avons des arguments pour dire que le pays va bien ? Est-ce que nous avons des arguments pour dire qu’il a peint le tableau en noir ? Je ne pense pas que la question soit là parce que sur le diagnostic, au Bénin nous sommes tous d’accord ». A son avis, il est maintenant question des « bonnes méthodes à prendre pour pouvoir bien avancer, pour corriger ». Et pour cela ajoute-t-il, « Je pense que comme il l’a souhaité, que l’unité nationale puisse se faire, que toutes les énergies puissent ensemble converger pour que nous puissions relever ce défi ». Il assure que cela passe par une synergie d’action entre les différentes institutions de la République : « Notre pays est dans un tel état que toutes les institutions ont besoin de faire des efforts convergés pour que les souffrances de nos populations puissent converger un tant soit peu… Il faut absolument un sursaut national et je crois que la représentation nationale est prête à jouer son rôle dans les limites de la Constitution ».