Caisse nationale de sécurité sociale Eustache Kotigan, le nouveau PCA, aux commandes

Après son élection à la tête du Conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, Eustache Kotigan a officiellement pris service hier, mercredi lors d’une cérémonie de passation de charges au siège de la structure à Cotonou.

ustache Kotigan est officiellement aux commandes du Conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (Cnss). Elu président du conseil d’administration le 25 novembre dernier, suite à la nomination par décret n°2016-655 du 25 octobre 2016 des nouveaux membres du conseil d’administration de la Caisse, l’expert comptable a officiellement pris service ce mercredi 21 décembre 2016. C’est à la faveur d’une cérémonie de passation de charges entre lui et son prédécesseur, Laurent Mètongnon.

Bilan élogieux de Mètongnon

Durant les trois années qu’il a présidé le CA de la Cnss, M. Mètongnon, à en croire le Directeur général de la Cnss, Dramane Diatema et le représentant du personnel, Sètondji Bocco, a fait un travail énorme, malgré le départ en juillet 2014. Et dans leurs différentes allocutions lors de la cérémonie de passation de charges, ils l’ont fait savoir. « Vous n’avez pas failli à votre mission », a d’entrée déclaré le Dg Diatéma qui indique durant sa mandature, le PCA sortant a « fait montre de dextérité et d’ardeur au travail ». Abondant dans le même sens, le représentant du personnel a laissé entendre que de par ses diverses activités, le bureau sortant a contribué à l’amélioration de la gouvernance de la Cnss. Dans le discours-bilan qu’il a prononcé, le PCA sortant est revenu sur les différents travaux réalisés. Entre autres, il a évoqué le relèvement du taux des allocations familiales de 2000 à 2500 par mois et par enfant, La revalorisation des pensions minima servies par la Caisse Nationale de Sécurité Nationale, Le démarrage effectif des tâches préparatoires de l’implémentation du nouveau système informatique de l’institution et l’augmentation des revenus des placements financiers qui sont passés de vingt milliards huit cent quatre millions huit cent sept mille soixante dix (20 804 807 070) francs CFA en 2013 à vingt huit milliards quatre cent cinq millions deux cent huit mille cinq cent quatre vingt treize mille (28 405 208 593) francs CFA en 2015.

Prenant à son tour la parole, le nouveau PCA, Eustache Kotigan, après avoir témoigné sa gratitude aux membres du CA pour le choix porté sur sa personne et félicité le PCA sortant pour son bilan élogieux, s’est engagé à faire plus. Il s’est engagé à travailler à améliorer continuellement la gestion de la Cnss, à rendre efficace son fonctionnement et à œuvrer pour l’amélioration conséquente des conditions des travailleurs.

Convaincu de ce que la caisse est un maillon important dans la stratégie de la réduction de la pauvreté, le nouveau PCA a également annoncé que la Cnss va accompagner le programme d’actions du gouvernement dévoilé vendredi dernier.

Directeur de cabinet du ministère des affaires sociales et représentant du ministre à cette cérémonie, David Vidéhouénou, a pris acte de la passation et a souhaité que le CA place son mandat sous le signe de « l’offensive ».