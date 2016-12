Conseil des ministres : la Soneb scindée en deux et une nouvelle agence créée

Par Yao Hervé Kingbêwé 21 Déc 2016 à 20:07 2898

La Société nationale des eaux du Bénin (Soneb) ne sera plus dans sa forme actuelle dans les semaines à venir. Réuni en session ordinaire du conseil des ministres ce mercredi 21 décembre 2016, le gouvernement a en effet décidé de scinder en deux structures distinctes, la société étatique chargée de l’approvisionnement en eau des populations.

Une structure sera chargée du patrimoine de la Soneb et la seconde sera chargée de la distribution de l’eau dans les zones urbaines et périurbaines. Cette scission, a expliqué le ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki lors de son traditionnel point de presse d’après-conseil des ministres, s’inscrit dans le cadre du Programme d’actions du gouvernement (PAG) dévoilé vendredi dernier et vise à faire passer à l’horizon 2021, le taux de desserte en eau potable de la population béninoise actuellement autour de 70% à 100%. Pour concrétiser cette réforme, une commission a été mise sur pied par le conseil des ministres. Cette mission a quarante cinq (45) pour déposer son rapport.

Une nouvelle agence créée

Toujours dans sa vision de permettre à toutes les familles d’avoir accès à l’eau potable, notamment en milieu rural, le régime du Président Talon a créé une agence. Il s’agit de l’Agence nationale d’approvisionnement en eau potable en milieu rural. Etablissement public sous tutelle de la Présidence de la République, l’agence aura la lourde mission d’initier, de programmer, de faire réaliser et de suivre les travaux d’infrastructures d’approvisionnement en eau potable en milieu rural. Elle est la structure unique chargée de la mise en œuvre de la politique, des stratégies de l’Etat et des projets d’infrastructures en matière d’approvisionnement en eau potable en milieu rural.