Reddition de compte: Le maire Michel Honga au contact des populations

Le maire de la commune d’Adjarra, Michel Honga, accompagné de ses deux adjoints et des cadres techniques de la mairie, étaient dans l’arrondissement de Malanhoui dans le cadre de la reddition de compte au titre de 2016 conformément aux dispositions de la loi sur la décentralisation

A la suite des étapes des arrondissements d’Adjarra I, d’Adjarra II et de Honvié, la tournée de reddition de compte aux populations faite d’explications, de compte-rendus, d’audition publique, de sensibilisation et d’écoute des populations, s’est poursuivie le lundi dernier par l’étape de l’arrondissement de Malanhoui. Le maire Michel Honga entouré pour la circonstance de ses deux adjoints, a informé les populations des réalisations faites en terme d’infrastructures scolaires, sanitaires et également les travaux réalisés dans le cadre de la fourniture en eau potable et en énergie électrique aux populations, l’assainissement et l’hygiène de base, l’assistance aux indigents, aux orphelins et enfants vulnérables. Le document présenté lors de la séance de reddition de compte prend en compte la période allant du mois d’Août 2015 à septembre 2016. A Malanhoui particulièrement, le maire Michel Honga a fait comprendre que pendant plusieurs années, cette localité a été laissée pour compte. Mais à l’arrivée de l’actuelle équipe communale, les doléances des populations ont été prises en compte. Toutefois, les préoccupations des populations de Malanhoui, d’une façon générale, tournent autour de l’électrification de leur localité, sans laquelle aucun développement ne pourra être possible.

« Il faudrait que les localités qui ne sont pas électrifiées le soient afin de permettre aux acteurs de développement de mener à bien leurs activités » a rassuré l’autorité communale.

Ces diverses préoccupations ont été soutenues par les deux adjoints au maire présents ainsi que le chef d’arrondissement de Malanhoui, Tiamiou Adégnika. A cet effet, le maire de la commune d’Adjarra mettra surtout l’accent sur la mobilisation des ressources. Il a appelé et exhorté les populations à payer les taxes. Le Ca de Malanhoui très satisfait de l’écoute de ses administrés, les a conviés à véritablement œuvrer pour le développement de leur localité