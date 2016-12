SOBEMAP : l’ancien directeur général Antoine Kouthon déposé en prison

Par Yao Hervé Kingbêwé 21 Déc 2016 à 13:08 2534

Antoine Kouthon, l’ancien directeur général de la Société béninoise de manutention portuaire (Sobemap) n’est plus libre de ses mouvements d’aller et de venir. L’ancien patron de la société d’Etat spécialisée dans la manutention portuaire a été déposé hier, mardi 20 décembre 2016, en prison.

Selon des informations rapportées par nos confrères du groupe de presse Fraternité et confirmées par d’autres sources, il est reproché à l’ancien directeur général de la Sobemap, un détournement de deniers publics. Il a été placé derrière les barreaux au même titre que trois autres directeurs techniques de la Sobemap. Ces trois directeurs techniques sont poursuivis pour les chefs d’accusations d’abus de biens sociaux et complicité d’abus de biens sociaux.

L’ancien Dg Antoine Kouthon ainsi que les autres mis en cause, avant d’être placés sous mandat de dépôt, ont été entendus par la sous-direction des affaires économiques et financières, ex- Brigade économique et financière (BEF) par les autorités compétentes.