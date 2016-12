Tori-Bossito: Le maire Robert Tolégbon résiste au vent de destitution

Par Yao Hervé Kingbêwé 20 Déc 2016 à 12:57 391

Le maire de Glazoué, Jacques Dagoué, n’est plus le seul à avoir résisté au vent de destitution (a lire ici) qui a emporté certains présidents de conseil communal il y a quelques mois. Un autre maire, précisément celui de la commune de Tori-Bossito, Robert Tolégbon, a également réussi l’exploit.

Le vote de défiance contre son pouvoir sollicité par certains conseillers communaux dissidents et attendu depuis plusieurs semaines n’a finalement pu avoir lieu. Et pour cause ? L’effectif de 2/3 des conseillers communaux nécessaire pour enclencher cette procédure autrefois atteint ne l’est plus maintenant. Au nombre de dix (10) conseillers communaux à apposer leur signature sur la motion de destitution en novembre dernier, il ne reste plus que sept (07). Alors que la session extraordinaire qui devait statuer sur le sort du maire avait été convoquée pour ce lundi, trois (03) des conseillers communaux signataires de la motion sont revenus à des sentiments et ont décidé de retirer leur signature. le quorum n’étant pas donc atteint, la session a été annulée. Le maire Tolégbon garde donc son fauteuil.

Il faut rappeler qu’il était reproché au maire, entre autres, une gestion « solitaire et scabreuse », un manque de leadership et une incapacité à gérer l’hôtel de ville.