Bénin : Le président Talon attendu à l’hémicycle jeudi prochain

Par Ismail Keko 20 Déc 2016

Le chef de l’Etat doit se présenter pour la première fois depuis son accession à la magistrature suprême, à l’Assemblée nationale pour la présentation de son discours sur l’état de la nation.

Ceci conformément aux dispositions de l’article 72 de la Constitution « Le Président de la République adresse une fois par an un message à l’Assemblée nationale sur l’état de la Nation. Il peut aussi, à tout moment, adresser des messages à l’Assemblée nationale. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat ; ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l’Assemblée ». A travers ce message, le président Patrice Talon devra certainement revenir sur les grands axes de son Programme d’action du gouvernement et profitera pour prendre des engagements vis-à-vis du peuple béninois. A cette occasion, outre les honorables députés, les membres du gouvernement seront présents ainsi que les représentants du corps diplomatique et accrédité et d’autres acteurs