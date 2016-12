Forum international francophone de l’évaluation à Marrakech :L’appel de l’He Houndété

Par Ismail Keko 20 Déc 2016 à 08:14 453

« L’évaluation face aux nouveaux défis de développement ».Tel est le thème de la deuxième édition 2016 du Forum internationale francophone de l’évaluation (Fife) qui s’est tenu du 12 au 16 décembre 2016 à Marrakech au Maroc, auquel avait participé le premier vice-président de l’Assemblée nationale du Bénin, l’honorable Eric Houndété.

A cette occasion, un sous thème intitulé « le rôle du Parlement béninois sur la demande et l’utilisation de l’évaluation » a été développé par ce dernier. Profitant de cette opportunité, il a lancé un message à l’endroit des dirigeants des pays de l’espace francophone afin qu’ils s’approprient de nouvelles approches afin d’impulser un nouveau dynamique au continent africain pour des politiques publiques nationales plus accrues pour un développement éloquent de l’évaluation sur le plan législatif. Ce Forum international est organisé tous les deux ans par le Réseau francophone de l’évaluation (Rfe) et a réuni pour cette édition, plus de trois cent participants notamment des décideurs politiques et institutionnels du Nord et du Sud de même que les praticiens de l’évaluation, des commanditaires, des utilisateurs et des chercheurs venus des quatre coins de l’espace francophone. Ce Forum international francophone de l’évaluation a pour objectif de promouvoir l’évaluation et le développement des pratiques évaluatives comme vecteurs de bonne gouvernance publique dans l’espace francophone