Bénin : L’He Agonkan plaide pour une meilleure dotation des communes

Par Ismail Kèko 20 Déc 2016

Les députés de la septième législature ont voté à l’unanimité le budget général de l’Etat 2017. Mais avant que ce vote n’intervienne, certains députés, après avoir apprécié le contenu de ce budget, ont soulevé des préoccupations.

C’est le cas de l’honorable de la Renaissance du Bénin, Gildas Agonkan qui a parlé de « révolution budgétaire » à cause de la bonne rationalisation des dépenses ordinaires et de l’accroissement exponentiel des moyens alloués à l’investissement pour les secteurs vitaux et structurants de notre pays. Il demande qu’un soutien athlétique soit apporté au gouvernement pour la réalisation du contenu de ce budget.

Le député de la RB n’a pas manqué de saluer ce budget qui selon lui est réaliste et qui est révélateur de la volonté manifeste du gouvernement à faire les choses en bien dans le sens du développement. Le député Gildas Agonkan a suggéré que les communes soient mieux dotées et que le Fadec investissement soit mieux pourvu.

« Le gouvernement nous a donné l’assurance ferme de ce qu’il y aura d’ici juillet, une bonne négociation avec les partenaires pour aider au développement local » a-t-il ajouté. Pour l’honorable Gildas Agonkan « il s’agira pour tout un chacun de nous de travailler de lever tous les blocages administratifs, institutionnels pour la consommation des crédits. Nous veilleront à ce que le gouvernement avec l’ensemble des acteurs, puisse faciliter une levée de bouclier afin que l’investissement soit une réalité ».

Après avoir fait remarquer que la plupart des amendements introduits par la représentation nationale ont été pris en compte, le député Gildas Agonkan a suggéré à ses collègues de donner quitus à ce budget