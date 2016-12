Lancement du PAG: Talon dote le Bénin d’une boussole ambitieuse

Par Souleymane Boukari 20 Déc 2016 à 04:28 1281

Avec le lancement de son programme d’action, le « Bénin révélé » vendredi dernier, désormais, l’on a une idée claire des ambitions chiffrées du gouvernement Talon du Bénin et les mécanismes pour les concrétiser.

45 projets phares, 95 projets sectoriels et 19 réformes institutionnelles, 500 000 emplois en vue, un coût global de 9039 milliards fcfa. Ainsi se résume le Programme d’action du gouvernement Talon pour son quinquennat unique à la tête du Bénin. Intitulé le « Bénin révélé », le document a été officiellement lancé vendredi 16 décembre dernier. C’était lors d’une cérémonie très solennelle organisée à la salle du peuple du Palais de la Marina, sous la présidence du chef de l’Etat, Patrice Talon. La cérémonie a connu la participation de plusieurs corps constitués de la république : société civile, représentants de cultes, dignitaires religieux et tête couronnées, responsables de partis politiques, dirigeants des universités, préfets, officiers supérieurs et haut commandement militaire, chefs de mission diplomatique et organisations internationales, ministres, députés, présidents des institutions de la république. Pendant quatre heures d’horloge, le Ruptureman et son équipe ont vendu aux invités, par-delà au Béninois, leur rêve pour le Bénin. A travers quatre différents panels, les ministres ont présenté les différentes actions projetées par le régime pour concrétiser leur ambition, celui de révéler le Bénin à ses fils et filles et au reste du monde à la fin des cinq ans de présidence de Patrice Talon. L’objectif du Pag 2016-2021 est de relancer de manière durable le développement économique et social du Bénin. La vision du gouvernement de la « rupture » pour un « nouveau départ » se fonde sur trois piliers et sept axes stratégiques. Les trois piliers sont la consolidation de la démocratie, l’Etat de droit et la bonne gouvernance, l’engagement de la transformation structurelle de l’économie béninoise et l’améliorer des conditions de vie des populations (voir encadré). Tous les secteurs d’acteurs majeurs et stratégiques sont pris en compte dans les sept axes stratégiques. « Le Pag a pour essence les réformes et les investissements massifs », a indiqué le ministre d’Etat chargé du développement Abdoulaye Bio Tchané, vendredi dernier. Le document, « Bénin révélé » étale les ambitions chiffrées du gouvernement, l’impact social et économique des réformes et des investissements prévus, les mécanismes de financement du programme, de mise en œuvre et de suivi des actions.

Financement, coordination et suivi

Le Pag sera financé à 61% par le privé et à 39% par le secteur public. Le gouvernement mise donc sur le partenariat public-privé pour mobiliser les ressources nécessaires pour le financement de son programme. Sur les 9039 milliards, 889 milliards sont déjà acquis. Le besoin en financement s’élève donc à 8150 milliards. En matière de gestion des affaires publiques, une chose est d’avoir de belles idées et une autre est de les concrétiser. Pour s’assurer de l’exécution effective et accélérée du Pag, un cadre institutionnel de suivi et de coordination du programme a été créé. Ce cadre comprend quatre structures. D’abord, le Conseil des ministres qui donne les orientations générales, examine et approuve les rapports d’exécution. Ensuite, le Comité de suivi des projets phares placé sous la supervision du président de la république. Puis,le Comité de suivi et d’évaluation (Cse) que supervise le ministre d’Etat en charge du plan et du développement. Enfin, les Comités sectoriels de suivi (Css) présidés par les Ministres. Selon le gouvernement, ce dispositif vise essentiellement à réduire les principaux facteurs de risque identifiés qui concernent la lenteur dans les réformes, la faible mobilisation des ressourcesfinancières, la faible capacité d’absorption des ressources, l’insuffisance des capacités des ressources humaines, la lenteur de l’administration publique et les procédures inopérantes. Tout donne à croire que, le cap est défini. Et les sillons tracés pour faire du Bénin un pays attrayant en 2021, sous la houlette du président Patrice Talon.