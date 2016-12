vie syndicale : Dieudonné Lokossou fait ses adieux aux travailleurs

Par Yao Hervé Kingbêwé 19 Déc 2016 à 16:14 1335

C’est désormais une réalité. Annoncée depuis plusieurs semaines, la retraite syndicaliste de Dieudonné Lokossou est depuis quelques heures, effective. Dans l’allocution qu’il a prononcée dans la matinée de ce lundi 19 décembre 2016 à l’ouverture du 6ème congrès ordinaire de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (Csa-Bénin) au palais des congrès, le Secrétaire général Dieudonné Lokossou a officiellement annoncé son départ de la tête de la Csa-Bénin.

« J’ai le grand plaisir de vous annoncer publiquement (…) que, au terme de ce présent congrès, je vais quitter la tête de l’une des plus grandes confédérations syndicales de notre pays », a en effet déclaré le syndicaliste. « Je quitte sans regrets et avec le sentiment profond du devoir accompli », a poursuivi M. Lokossou qui a souligné que son départ n’est point dû aux « pressions malsaines des animateurs bénévoles des réseaux sociaux, des grogneurs et autres griots manipulés » mais plutôt par les statuts de la Csa-Bénin et par sa volonté de quitter les choses avant qu’elles ne le quittent.

« Je reconnais humblement que la délicate mission que m’ont confiée les travailleurs n’est pas chose aisée. Dans l’exercice de mes fonctions, j’ai eu à heurter beaucoup de monde : des Chefs d’Etat successifs, ministres, cadres de l’administration publique, directeurs de sociétés parapubliques et privées, offices d’Etat etc. A tous ceux-là, je présente mes sincères excuses. J’accorde également mon pardon à tous ceux qui m’ont offensé par méchanceté gratuite », a ajouté le Sg Lokossou.

Maintenir la cohésion syndicale

Dans son allocution, le Sg Lokossou a également appelé les responsables des centrales et confédérations syndicales à rester solidaires pour défendre les intérêts des travailleurs. « A la Bourse du travail, malgré parfois nos contradictions internes, nous arrivons toujours à trouver le chemin de l’entente et de la raison pour nous mettre ensemble par le devoir de solidarité pour défendre les intérêts communs des travailleurs lorsqu’ils sont en péril. (…) Vous devez maintenir cette cohésion pour sauvegarder nos acquis sociaux mis à rude épreuve ces derniers temps », a-t-il invité ses désormais ex-camarades syndicaux.