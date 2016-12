Déguerpissements : Des grincements de dents au niveau des élus du peuple

Par Ismail Keko 19 Déc 2016 à 08:42 1163

Les dernières mesures prises par le gouvernement de la rupture suscitent aussi des grincements de dents au niveau des élus du peuple. Certains députés l’ont fait savoir le jeudi dernier à l’hémicycle lors des débats sur l’examen des dossiers d’autorisation de ratification.

Ces grincements de dents ont rapport aux déguerpissements annoncés des abords des voies et qui ont amené les autorités à faire des marquages sur des boutiques, magasins et autres bâtisses se trouvant aux abords des voies principales. Ils en ont fait leur préoccupation. C’est le cas par exemple du député Idrissou Bako qui a déploré, devant le gouvernement représenté par l’argentier national et le garde des sceaux, ces déguerpissements sauvages qu’il a même qualifiés de « marquages robot programmé ». Pour l’élu du peuple, le délestage aujourd’hui dans notre pays est une réalité. Malgré cette situation que vivent les populations, des inquiétudes sont soulevées à propos de la manière dont se fait cette opération dans certaines villes du pays.

« Nous avons aujourd’hui des magasins, des kiosques, des supermarchés, dont les produits ont besoin de chambres froides, ont besoin d’être conservés et pour ces produits, j’ai constaté au niveau de ces magasins des marquages qui ont touché des groupes électrogènes qui devaient assurer le relais… » déplore l’honorable Idrissou Bako.

Selon lui, ce marquage n’est pas indiqué et affirme « c’est pourquoi j’ai dit que c’est certainement des robots programmés qui ont fait ces différents marquages. Mais je souhaiterais, puisque le gouvernement écoute les parlementaires, je voudrais que cela soit pris en compte pour assurer une sécurité alimentaire au niveau de nos populations ». Autrement dit, c’est une situation qui préoccupe plus d’un et le gouvernement de la rupture est convié à revoir sa copie avant l’entrée en vigueur de cette mesure en début d’année prochaine