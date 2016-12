Bénin : Les Fcbe réaffirment leur position vis-à-vis du régime Talon

Au nombre des groupes politiques qui ont donné carte blanche au gouvernement par rapport au projet de loi de finances gestion 2017, figurent les Fcbe. Par le truchement de ce dossier, ils ont réaffirmé leur position politique vis-à-vis du gouvernement de la rupture.

C’est à travers l’intervention du député André Okounlola relative à son explication de vote. Pour lui, il justifie d’abord les raisons qui ont conduit l’intergroupe Fcbe dont il est le président, à opérer un choix positif par rapport à ce budget de l’Etat gestion 2017. « Une fois encore, c’est l’occasion pour remercier le gouvernement d’avoir accepté un certain nombre de propositions. Le budget, c’est un moyen pour le gouvernement d’asseoir sa politique, l’Assemblée nationale qui représente le peuple a l’obligation de donner son quitus ou bien de refuser » a-t-il martelé avant de préciser que les différentes propositions énumérées pendant les travaux en commission budgétaire ont trouvé solution tandis que d’autres non. Après avoir rappelé qu’entre- temps, l’alliance Fcbe était allée à une retraite parlementaire pour donner sa position à la face du monde.

« Nous avons dit que nous, nous sommes des démocrates et que nous félicitons l’élection du président Patrice Talon et que nous, nous sommes prêts à accompagner le président Talon et son gouvernement dès qu’il prend des décisions qui vont dans l’intérêt général de notre peuple » déclare l’honorable André Okounlola qui ajoute que dans le même temps, si le gouvernement Talon prend des décisions qui vont dans le sens de nuire les intérêts des populations, ils seront les premiers à dénoncer et à se démarquer.