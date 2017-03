Festival World Music And Dance: Les AS vendent la destination Bénin à Los Angeles

Par Louis Tossavi 27 Mar 2017 à 08:57 112

Les As du Bénin sont à Los Angeles aux Etats-Unis. La troupe dirigée par Stanislas Dègbo séjourne au pays de l’oncle SAM, dans le cadre de l’édition 2017 du festival mondial de la danse et de la musique (World Music and Dance).

La destination Bénin et sa richesse culturelle seront vendues à travers les différents tableaux que ces artistes vont présenter. Le festival mondial de la musique et de la danse est un évènement qui regroupe les meilleures troupes de danse du monde. L’édition 2017 se tient à Los Angeles aux Etats-Unis. Le Bénin et le Kenya représentent le Continent Africain à ce grand rendez-vous culturel. Selon la programmation, les As du Bénin vont prester les 21, 23, 25 et 27 mars.

Pour cette occasion, ils ont choisi des danses comme le ‘’Zinli’’, le ‘’Sato’’, ‘’le Sakpata’’, le ‘’Kaka’’, le ‘’Guèlèdè’’ et le ‘’Tèkè’’ pour 5 prestations de 12 minutes, 30 minutes et 40 minutes. Les As entendent par ce festival, vendre la destination Bénin et sa richesse culturelle. Selon Stanislas Dègbo, président des As du Bénin avec qui nous avions échangé avant leur départ, «Les critères de sélection étaient le parcours de la troupe, la qualité de ses prestations, et la richesse de la culture du pays qu’elle représente».

En dehors du Bénin, d’autres pays africains comme la Côte d’Ivoire, le Kenya et le Ghana ont postulé pour participer au festival. Après étude des dossiers, Kenyans et Béninois ont été retenus