3ème édition de la ‘’Nuit poétique’’: La musique et l’art plastique associés

Par Inès Fèliho 25 Mar 2017

La ‘’Nuit poétique’’ au Bénin aura lieu au Théâtre de verdure de l’Institut français de Cotonou, le vendredi 31 mars 2017 à partir de 19h, et cette fois-ci, avec beaucoup d’innovations.

La musique, l’art plastique et la poésie. Tout ceci pour La Nuit poétique, édition 2017. C’est le mariage artistique décidé pour la troisième édition de ce récital de poésie, qui permet aux poètes de célébrer la poésie en présence du public, à en croire Guy-Ernest Kaho, directeur artistique de l’événement, qui sera lui aussi sur scène pour dire des textes avec sa diction particulière qui confère une autre beauté aux mots. Cette troisième édition au nouveau look, aura lieu le vendredi 31 mars 2017 à l’Institut français du Bénin à Cotonou.

Contrairement aux éditions précédentes, les textes seront dits cette année, d’une manière plus assaisonnée, par des poètes de renommé internationale. Les poètes vont y ajouter de la musique et de l’art plastique. Une performance de sculpture vivante sera assurée par le plasticien béninois Laudamus Sègbo. Le plasticien va présenter le récital avec de la couleur et de la musique, de l’art à base d’un corps humain.

Il va dire autrement le texte au public en y ajoutant ces éléments artistiques. Ce sera un concert de poèmes de différents auteurs, de différents pays africains regroupés en un, avec l’ingéniosité de talentueux poètes. En première à ce spectacle qui s’annonce beau, l’opportunité sera donnée à certains auteurs de dire leurs textes. L’autre particularité de la Nuit poétique 2017 est la participation de Claudine Bertrant, une auteure franco-canadienne qui dira également des poèmes.

Près d’une dizaine de poètes se succéderont sur scène, accompagnés de musiciens comme Méschac Adjaho et Bonaventure Didolanvi, pour donner du plaisir au public.