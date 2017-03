Projet ‘’Tous au Fitheb’’: L'inscription des spectacles lancée

Par Inès Fèliho 15 Mar 2017 à 09:41 180

Offrir aux créateurs locaux un espace privilégier d’expression, procurer aux populations environnantes du Fitheb des moments d’un divertissement artistique sain, et enfin maintenir la politique de visibilité du Fitheb par la dynamique de conquête d’un public de proximité. Tels sont les objectifs visés par Erick-Hector Hounkpè, président du Festival international de théâtre du Bénin (Fitheb), dans son projet dénommé ‘’Tous au Fitheb’’, prévu pour démarrer à la mi Avril 2017.

Il compte à travers l’exécution de ce projet, faire des programmations en vue d’intégrer les créateurs locaux à sa nouvelle dynamique qui est de contribuer à l’animation de la vie artistique nationale. Les acteurs culturels des domaines du Théâtre, de la poésie, du conte, de la musique traditionnelle et de la danse, ont l’opportunité de jouir gratuitement des salles du Fitheb pour la diffusion de leur spectacle. Les heures de diffusion de ces différents spectacles sont 13h et 19h pour permettre aux travailleurs de s’y rendre aux heures de pause et à la sortie du boulot. Les populations cibles sont : les travailleurs des administrations publiques et privées (banques, commerces…), les écoliers, les élèves, les étudiants et tous les habitants de la zone du Fitheb. Trois jours de la semaine dont mardi, mercredi et jeudi, sont retenus pour la diffusion desdits spectacles.

Il faut noter que les inscriptions des acteurs culturels démarrent ce jeudi, et prennent fin le 29 mars 2017. En prélude au démarrage des activités du projet, Erick-Hector Hounkpè prévoit une réunion le 31 mars au siège du Fitheb à 16h précises, avec les inscrits

COMMUNIQUE

Dans le cadre du démarrage de son projet « TOUS AU FITHEB », le Directeur du Festival International de Théâtre du Bénin porte à la connaissance des Acteurs Culturels des domaines du Théâtre, de la Poésie, du Conte, de la Musique Traditionnelle et de la Danse, et qui ont des spectacles à diffuser, qu’ils peuvent s’inscrire (voir fiche d’inscription) pour bénéficier d’une programmation gratuite dans l’une des salles de spectacles du FITHEB.

TOUS AU FITHEB, une autre démarche d’animation artistique des salles FITHEB, au profit du public et des Acteurs Culturels.

Inscrivez-vous à la Direction du FITHEB ou en ligne sur le site www.fithebenin.com.



Les inscriptions sont reçues du 15 au 29 mars 2017.

Par ailleurs, tous les inscrits sont attendus le vendredi 31 mars 2017 à 16 heures au siège du FITHEB pour plus amples informations.

Télécharger la fiche d'inscription

Le Directeur du FITHEB,

Érick-Hector HOUNKPÊ