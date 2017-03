L’après Etalon d’argent selon Ignace Yétchénou: «On va s’arrimer à ce succès ...»

Par Blaise Ahouansè 14 Mar 2017 à 23:25 142

Le succès du cinéaste béninois pourra engendrer une nouvelle ère dans le cinéma béninois. A en croire le Directeur adjoint du Centre national du Cinéma et de l’Image, Ignace Yétchénou, les acteurs du secteur veulent bien s’en saisir pour la création d’autres œuvres professionnelles dont les Béninois pourront être fiers.

«On voudrait profiter de ce succès pour relancer le cinéma dans notre pays. On est allé, on a vu, on s’est comparé aux autres, on sait où on se trouve maintenant. On a deux ans encore pour repartir au Fespaco. Je crois que ces deux ans seront mis à profit pour travailler, pour qu’au prochain rendez-vous on puisse encore être très présent.» a-t-il confié à la télévision nationale du Bénin.

Et ce sera, à ses dires, une occasion de redorer le blason du cinéma béninois qui, a-t-il affirmé sans ambages, « se porte mal». Et pour cause ! « On a démissionné, on a cru que le cinéma est une activité dont on s’occupe quand on a plus rien à faire, on ignore dans le pays que le cinéma est une grande source de revenue, parce que de l’image que nous avons tous les jours de l’exploitation cinématographique, c’est la vente des Dvd, pourtant, c’est la dernière étape dans l’exploitation d’un film» indique-t-il. Il ajoute : «Ces dernières exploitations que nous connaissons de notre cinéma font que nous pensons que c’est une activité qui ne porte pas».

Pour lui, l’Etalon d’argent remporté avec «L'orage africain, un continent sous influence» de Sylvestre Amoussou, est la preuve que le Bénin a des compétences et pourra changer cette situation.

«80% des séquences de ce film ont été tournés ici au Bénin. Les acteurs, c’est des Béninois. Ça veut dire que nous avons de la qualité à vendre sur le plan actorat, sur le plan réalisation, sur le plan technique. Cela veut dire que le Bénin est capable de faire des choses.», soutient Ignace Yéchénou.

Alors, il promet : «Nous même béninois, on va s’arrimer sérieusement à ce succès de Sylvestre pour faire d’autres œuvres majeures de l’écran, et convaincre les autorités et notre population que le cinéma est porteur et développeur.»