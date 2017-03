Biens culturels du Bénin en France: Cran-Bénin opte pour une restitution sans protocole

Par Pascal Mensah 14 Mar 2017 à 18:51 79

A travers une déclaration publiée sur sa page facebook, le président du Conseil Représentatif des Associations Noires (Cran-Bénin) Laurent Tonegnikes a démontré que Cran-Bénin et Cran-France ne sont pas dans la logique du gouvernement de la rupture et du nouveau départ qui suggère une négociation en ce qui concerne la restitution du patrimoine cultuel du Bénin par la France.

« Les trônes de nos rois GUEZO, GLELE et BEHANZIN, la porte sacrée du Palais Royal d'Abomey, les Statues Anthropomorphes et même les Récades Royales n'ont pas leur place au musée du Quai Branly. Ces biens culturels ont une histoire qui ne peut s'expliquer que dans le contexte béninois. Leur restitution participe de la réécriture complète de notre histoire. » a évoqué le président du Cran-Bénin avant de souligner que le Cran France et le Cran Bénin n'attendent rien de la France si ce n'est la restitution des biens pillés.

Nous nous sommes lancés dans le combat pour la restitution parce que nous y croyons fermement.

Les trônes de nos rois GUEZO, GLELE et BEHANZIN, La porte sacrée du Palais Royal d'Abomey, les Statues Anthropomorphes et même les Récades Royales n'ont pas leur place au musée du Quai Branly

Ces biens culturels ont une histoire qui ne peut s'expliquer que dans le contexte béninois.

Leur restitution participe de la réécriture complète de notre histoire.

Celle de nos vaillants rois et guerriers qui longtemps se sont battus contre le colon pour l'honneur.

GUEZO, GLELE et BEHANZIN n'ont jamais offert leurs trônes en terme de reconnaissance ou de fléchissement face à la barbarie des colonisateurs.

Nous n'avons pas le temps d’être distrait .Le CRAN reste ferme et exige la restitution.

Le CRAN FRANCE et Le CRAN BENIN n'attendent rien de la France si ce n'est la restitution des biens pillés.

De quel dialogue nous parle- t-on ???

Nous ne nous laisserons pas distraire.

Le pilleur n'a autre alternative que de présenter des excuses et libérer ce qu'il a pillé.

Dans cette affaire nous irons jusqu'au bout.

Et nous y croyons nous gagnerons.

Libérez nous nos biens.

Laurent TONEGNIKES

Président de CRAN BENIN