Carrière des artistes : La Facdeb née pour rendre justice aux danseurs

Née en août 2016, la Fédération des associations et compagnies de danses endogènes du Bénin (Facdeb), a été officiellement présentée à la presse mercredi 1er mars 2017 à Cotonou.

Une structure pour défendre les intérêts des danseurs au Bénin, et leur permettre de vivre de leur talent, grâce à une politique transparente de prospérité partagée dans les groupes, associations et autres regroupement de danseurs. C’est la vision de la Fédération des associations et compagnies de danses endogènes du Bénin (Facdeb), officiellement présentée aux professionnels des médias mercredi 1er mars 2017, au siège de l’arrondissement de Vodjè-rail à Cotonou.

Aux dires du président Gilbert Akueson, la Facdeb a vu le jour le 18 août 2016 après analyse des injustices faites aux danseurs, dans les groupes et associations où ils sont exploités et sous payés. Du coup, fait savoir le président, ils ne vivent pas de leur talent, pendant que des patrons d’association mènent la belle vie grâce aux efforts de toute l’équipe. Aussi, certains groupes sont-ils illégalement maintenus dans l’ombre, en dépit de la qualité de leurs créations. Pour Gilbert Akueson, ce sont des situations malheureuses et injustes que la Facdeb s’engage à corriger au Bénin.

«Nous ne voulons plus travailler sans évolution, sans promotion» défend-t-il, soulignant que la Facdeb n’est pas née pour une lutte d’association ou pour entretenir la division. «Il est temps qu’on se prenne en charge ; qu’on obtienne notre indépendance», dira Rufin Dagnon, conseiller technique et responsable à la formation de la fédération. A l’en croire, leur première arme, c’est le travail. «Seul le travail libère» dit-il.

A propos, la fédération entend déjà marquer une différence dans la manière de célébrer au Bénin la journée internationale de la danse, dont la prochaine édition aura lieu le 29 avril. Elle travaille déjà à présenter ce jour une création spéciale sur les valeurs endogènes autour du thème «xwendo azanpé». C’est une création non seulement pour la promotion du patrimoine culturelle béninoise, mais aussi pour implorer la paix sur le pays et demander que Dieu inspire les gouvernants de ce pays, indique le chargé à la formation.

La présentation de la structure mercredi dernier, a coïncidé avec la première répétition de l’équipe-type, formée à partir d’une sélection de deux danseurs de chaque association membre. Pour l’heure, il y a une quinzaine d’associations membres de la Facdeb dont : Les Etoiles brillantes, Les Génies noirs du Bénin, Tonassé, Les Muses du Bénin, Perroquet, La Puissance de l’Esprit saint, Les beaux Esprits, les Dinosaures, Les Anges noirs du Bénin et Les Espoirs du Bénin. Elles sont engagées pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des danseurs béninois