Tourisme: Une délégation de l’Agence Africaine de Tourisme au cabinet du ministre NKOUE

01 Mar 2017

Le Ministre Ange NKOUE en charge du Tourisme et de la Culture, a reçu ce mardi 28 février 2017 en audience, une délégation de l’Agence Africaine de Tourisme (AAT), conduite par son Directeur Général, Monsieur Richard LOHENTO, accompagné de Messieurs René PINçON et Fidèle AYIKOUE.

Pour la circonstance, le Ministre était entouré de son Directeur de Cabinet et du Chargé de la Communication. La délégation de l’Agence Africaine de Tourisme est allée présenter au Ministre le projet d’un Colloque Scientifique International sur le Tourisme, qui aura pour thème : « Tourisme et Rivages ».

L’idée de l’organisation de ce colloque par l’Agence Africaine de Tourisme et le Centre d’Etudes Touristiques, est née du constat que depuis l’accession de notre pays à la souveraineté internationale en 1960, le secteur touristique a été négligé, voire abandonné, malgré les bonnes intentions des gouvernements successifs de faire de ce secteur, une filière à part entière, un créneau porteur devant impulser la croissance économique et promouvoir le développement. Ce potentiel important et les infrastructures d’accueil existantes n’offrent pas le confort et les services d’un niveau de qualité suffisant à attirer les touristes.

Le constat le plus amère aujourd’hui est que les plages, les berges et les plans d’eau, sont dans l’ensemble très mal entretenus, mal aménagés, et que leur exploitation à des fins touristiques ne répond pas aux critères de qualité attendus par la clientèle internationale.

Pour la délégation de l’Agence Africaine de Tourisme, ces problèmes connaîtront une accentuation ou aggravation dans quelques années, si certaines dispositions ne sont pas prises pour sensibiliser et conscientiser les acteurs touristiques et environnementaux, sur les effets pervers issus du mauvais entretien et de l’exploitation anarchique de ces rivages, qui constituent d’importants éléments de base pour la création des produits touristiques.

La délégation a salué l’initiative du Programme d’Action du Gouvernement de la Rupture, dénommé « le Bénin Révélé », qui fait de ce secteur un volet important de sa stratégie pour le développement économique de notre pays, et dans la perspective de l’accroissement de la contribution au PIB durant les cinq (05) prochaines années.

Ce colloque réunira des spécialistes du tourisme, des universitaires béninois et étrangers, des cadres des ministères en charge du Cadre de Vie et du Tourisme, etc. pour réfléchir sur le développement du secteur touristique béninois et en faire un bilan exhaustif, avec des propositions pertinentes.

Le Ministre Ange NKOUE a d’abord apprécié la démarche de la délégation, avant de saluer l’initiative de l’organisation du Colloque. Il a ensuite fait part à la délégation des grandes actions prévues dans le PAG pour le secteur du tourisme. Il s’agit entre autres :

- de la stabilisation des 125 kilomètres de nos côtes marines,

- de la réinvention de Ganvié pour un montant de 5 Milliards de nos francs, et qui consiste en l’électrification du site, en l’ouverture de voies d’accès, en l’adduction d’eau et la reconstruction du village tel qu’il était sur pilotis, avec des matériaux plus modernes,

- de l’étude faite pour l’aménagement de nos plans d’eau.

Le même exercice sera fait très prochainement avec les Ministres en charge du Cadre de Vie, des Affaires Etrangères et de la Coopération, de la Décentralisation, de l’Enseignement Supérieur, de la Sécurité ; l’Agence Nationale des Patrimoines et de Développement du Tourisme et des Mairies de Cotonou et d’Abomey-Calavi.

Monsieur René PINçON est le Directeur scientifique du Colloque et Monsieur Fidèle AYIKOUE, le chargé de la communication