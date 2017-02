Symposium sur le vodoun : le scénario de développement du tourisme au Bénin

Par Blaise Ahouansè 21 Fév 2017 à 07:31 223

Le développement du tourisme dans un pays n’est pas un jeu d’amateur, mais une procédure professionnelle efficace qui malheureusement fait défaut dans les politiques de développement au Bénin. C’est entre autres, l’un des défis de l’organisation samedi 18 février dernier à Cotonou, du Symposium sur les arts vodoun.

Du moins, à en croire le Directeur de l’Agence nationale de promotion du patrimoine et du tourisme, José Pliya, dans sa déclaration préliminaire aux travaux de ce symposium, à la salle bleue du palais des congrès.

«Le tourisme, c’est un scénario, c’est une fiction, une mise en scène, c’est une histoire à raconter.», a-t-il souligné avant de relever : «Et c’est ce qui manque au tourisme béninois.»

A ce symposium, il s’est agi pour les créateurs des œuvres de l’esprit, les chefs de religions endogènes et les décideurs réunis, d’actualiser leurs connaissances sur tous les contours du sujet, et retenir ensemble ce scénario, cette feuille de route ou stratégie pouvant permettre au Bénin de mettre en valeur le potentiel touristique que constituent les arts vodoun, afin d’en profiter effectivement pour son développement comme le souhaite le nouveau régime en place. Il a été également question de faire la lumière sur ce que constitue le patrimoine vodoun, avec toutes les possibilités d’exploitations dans les arts.

«Ce symposium, qui devra nous conduire les mois à venir à un grand festival international des arts vodoun, entend contribuer à une meilleure compréhension des arts vodoun et à leur intégration dans le développement du tourisme au Bénin », a souligné le vice-président du comité d'organisation de la rencontre, Mathieu Bah.

Pour lui, le vodoun est un véritable atout de développement dont le Bénin doit profiter. «Ce patrimoine doit être valorisé, exploité et mis au service du développement économique du Bénin», soutient-t-il, rappelant en exemple « qu’avec le temps, il s'est développé ce qu'on peut appeler l'art d'inspiration vodoun, ou les arts « vodoun » qui peuvent aller des danses et rythmes musicaux, aux vêtements et peintures, sans oublier la sculpture et autres ». Tout ceci constituant aussi des véhicules du tourisme