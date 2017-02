Bénin-Théâtre: La Fenat renforce la capacité en critique dramatique des journalistes culturels

Par Olivier Ribouis 18 Fév 2017 à 11:31 128

La Fédération nationale de théâtre (Fenat), a organisé ce jeudi 16 février un atelier de renforcement de capacité, portant sur le thème « Etudier et écrire sur le théâtre » à l’intention des journalistes culturels béninois, avec le dramaturge, scénographe et metteur en scène, Hermas Gbaguidi.

De nouvelles armes aux mains des journalistes culturels béninois, pour d’intéressants articles sur les spectacles de théâtre. Ils sont une dizaine de professionnels de la presse culturelle à avoir pris part à une formation sur le thème « Etudier et écrire sur le théâtre », ce jeudi 16 février au siège de la Fédération nationale de théâtre (Fenat) à Cotonou. La formation assurée par le dramaturge, scénographe et metteur en scène Hermas Gbaguidi, s’inscrit dans le cadre des activités de la saison artistique 2016-2017 de la Fenat, entamée il y a trois mois, a indiqué Pascal Wanou, président de cette fédération d’artistes. Pour la Fenat qui utilise des moyens du bord en dépit du blocage des financements au ministère de la Culture, a-t-il expliqué, il est important d’avoir l’assistance de journalistes culturels bien outillés pour les manifestations d’envergure qui ont lieu au Bénin.

« Le journalisme culturel est une spécialité. Tout le monde ne peut pas être journaliste culturel. C’est pour cela que nous avons jugé utile d’organiser cette formation », a déclaré M. Wanou.

Tout en reconnaissant le mérite des journalistes culturels participants à la formation, il a rappelé qu’« on ne finit jamais d’apprendre ».

La critique dramatique

Avant d‘aborder les notions clés à avoir pour une bonne lecture de spectacle, Hermas Gbaguidi, Chargé de formation de la Fenat, et un des dramaturges et metteurs en scène béninois bien connus, est d’abord revenu sur ce que représente le critique dramatique. « Le critique dramatique est en réalité partie intégrante de l’activité théâtrale. Il facilite la communication entre la scène et la salle, entre le théâtre et son public. Il rapproche ou éloigne l’un de l’autre. Il est ''du bâtiment'' » a-t-il expliqué.

« La représentation théâtrale n’est pas la création d’un seul homme, auteur, acteur ou metteur en scène, qui l’imposerait aux autres, les spectateurs », a aussi dit le formateur, ajoutant: « Elle est le produit d’une élaboration collective plus vaste ».

Et pour lui, « c’est dans cette élaboration qu’intervient la critique dramatique »