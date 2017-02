Exposition «Souviens-toi,…» : Koko Léwis déplace les lignes pour renforcer les relations

Par Blaise Ahouansè 16 Fév 2017 à 22:44 112

Rechercher OK

A la médiathèque de la diaspora de la place des martyrs de Cotonou, depuis le vendredi 3 février 2017, s’anime un marché d’art sans frontières. C’est Koko Léwis, une idée du couple bénino-allemand Gildas & Denis Kokodoko, tous deux artistes.

Dans cette médiathèque, des barrières sont levées. Contre les murs et parterre, se côtoient plusieurs disciplines des arts plastiques et arts visuels dont la vidéo, l’installation, la photographie, la sculpture, la peinture, constituant le fonds d’une exposition titrée «Souviens-toi, dit sœurette». A travers elle, Koko Léwis offre un cadre de souvenirs, qui met en exergue le relationnel.

Professionnels des arts, amateurs et citoyen lambda de divers horizons, parlent de la mémoire et créent ou renforcent les relations interhumaines. «C’est le mélange de tout le monde, de toutes les idées, de tout ce qui vit, de tout ce qui peut vivre», indique Denis, la coordonnatrice de ce concept. «L’idée de base, c’est de voir tout le monde ensemble» souligne Gildas, son mari. Il s’agit de mettre tout le monde en relation, quels que soient la région, la religion, le niveau professionnel, la classe sociale et les autres considérations.

A noter que cette exposition commémore également les 10 ans de mariage du couple Gildas & Denis. L’exposition se referme le 24 février prochain