8ème album de Kim Azas: «Fifa», un disque d’appel à la paix et au travail bien fait

Par Blaise Ahouansè 08 Fév 2017 à 04:33 91

L’artiste, Serge Joachim Azagba alias Kim Azas, vient de mettre sur le marché du disque, son 8ème album. «Fifa», au-delà de la musique, est porteur d’un message de paix et d’amour, pour le travail bien fait.

Fifa». C’est le 8ème album de l’artiste chanteur Serge Joachim Azagba, alias Kim Azas. Produit en Allemagne, c’est une compilation de six titres à savoir : « Gbêto », « Three Baba », « Bichifi », « See Clear » et enfin « We don’t want trouble », riche en enseignements. Le tout arrangé dans un style musical reggae, avec des couleurs de musiques béninoises. La sortie de ce nouvel album, vient remettre Kim Azas sur la scène. C’est pour lui, une manière de rassurer ses mélomanes, de ce qu’il vit et travaille encore dans le domaine de la musique, en dépit de tous les moments de peine. Il souligne aussi que dans la vie, l’on ne doit pas toujours attendre des aides, mais qu’il faut plutôt travailler d’arrache-pied, et préparer son avenir soi-même, malgré les difficultés en Afrique et particulièrement au Bénin. « Il faut se dire qu’on doit être soi-même, en prenant son destin en mains », a-t-il confié.

« J’ai connu un peu de problèmes et de brimades, c’est ce qui m’a amené vers la chanson. Au début, j’étais batteur et ai joué avec Tohon Stan, quand on avait monté un groupe à Houègbo, dans les années 96-97. J’ai décidé de dire tout ce qui ne va pas à travers la chanson », a-t-il ajouté.

Sur cet album, Kim Azas invite tout le monde, notamment ses compatriotes béninois, à oublier toutes les divergences politiques, et s’unir pour le développement de la patrie commune, le Bénin. Les élections sont terminées au Bénin, et nous devons tous œuvrer pour bâtir ce pays, indique-t-il.

C’est aussi un disque d’appel au travail bien fait. Il précise que la musique n’est pas un monde où il faut se lancer, juste pour se faire voir à la télévision, ou à la radio. Il faut travailler d’arrache-pied et chercher de bonnes idées. La musique n’est pas un métier d’aventurier, mais un monde de professionnels ; c’est un art. Il y a des talents et de bons chanteurs, qui peuvent représenter le Bénin à l’étranger. «Je souhaite la création d’une école de musique pour corriger les ratés. L’Afrique a beaucoup de valeurs qui peuvent être vendues à l’extérieur», a-t-il ajouté. Comme s’il fallait s’y attendre, à l’orée d’une nouvelle année, Kim Azas a pour sa part, adressé non seulement ses vœux du nouvel an à ses fans mais, aussi ses vœux de bonne chance et de succès dans toutes les entreprises, pour un vrai décollage du Bénin, aux plans sociopolitique et économique

Kim Azas, l’audace

«Kim Azas est un artiste Bénino-Allemand. Il a fondé son show sur des pas de danses traditionnelles de son pays le Bénin. Sa présence sur scène plonge son public dans une atmosphère de joie et de fête. Son style musical est fait de World music et de Reggae. Il laisse à ses spectateurs un souvenir qui fait rêver. Après le Baccalauréat, Kim Azas fut engagé par l’Alliance française en 1981, pour enseigner le français à Lagos au Nigéria. L’année 1984, il va en aventure à Libreville au Gabon, où il fut accueilli par « Mr Willy » qui lui réalise son premier clip vidéo. Ce clip, est à l’époque, longtemps passé sur l’émission de variétés internationales de la Rtg. Depuis 1992 et son installation à Munich en Allemagne, Kim Azas a réussi à monter un groupe de musique dénommé « Alafia » ; mais le meilleur reste à venir, dit-il souvent.