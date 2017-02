Poésie-Musique: Les poèmes de René Depestre en musique au quartier Zongo-Ehuzu

Par La Rédaction 05 Fév 2017 à 13:22 123

Upeu d’émotion poétique pour agrémenter le week-end. Ce dimanche 05 février, le metteur en scène Gérard Tolohin invite le public à un spectacle de poésie musicalisée au quartier Zongo-Ehuzu à Cotonou.

Avec les comédiens Carole Lokossou, Mireille Gandebagni, Jean-Louis Kedagni, Humbert Boco et lui-même, Gérard Tolohin, il vous propose de redécouvrir la profondeur et la beauté des poèmes du poète haïtien René Depestre sur la musique du chef d’orchestre et musicologue béninois Célestin Adjomayi.