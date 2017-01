Culture: Les slameurs dénoncent un complot contre leur discipline artistique

Par Olivier Ribouis 25 Jan 2017 à 01:19 67

Absents du comité « Conte, poésie et slam » devant répertorier les festivals et autres évènements annuels de chacune des trois disciplines, les artistes slameurs béninois dénoncent une situation préjudiciable à leur discipline dans les prévisions du ministère de la culture et réclament l’intégration d’un des leurs pour un comité à la hauteur des attentes.

Les slameurs béninois sont en colère. Ils dénoncent une maldonne dans la désignation des membres du comité « Conte, poésie et slam » devant répertorier pour le compte du ministère de la culture et du tourisme les festivals et autres évènements culturels annuels dans ces trois disciplines artistiques.

« Il y a eu récemment un comité qui a été mis en place où on n’a pas fait appel à des slameurs… C’est quelque chose qui fâche la communauté slam » informe le slameur Kmal Radji.

Nasser Al-Qalam, le slameur mangeur de silence avertit qu’ils ne sont pas prêts à admettre ce qui se passe. « Les slameurs dans leur ensemble dénient toute légitimité aux acteurs de Conte et Poésie d'une quelconque représentation et d'un pseudo porte-voix en leur nom. Ils exigent le respect du principe de bonne gouvernance "L'homme qu'il faut à la place qu'il faut" » a notifié Nasser dans une publication sur Facebook. « Dans un comité de ''conte poésie et slam'', il doit y avoir des représentants de chaque discipline artistique » souligne le slameur Gopal Das qui fustige également la constitution du comité que préside Fidèle Anato. Les slameurs informent qu’ils ont déjà demandé une rencontre avec le ministre Ange Nkoué pour lui faire part de la situation.

«On a fait une démarche à l’endroit du ministre. Il ne nous a pas encore reçus. Nous voulons que l’autorité les empêche d’asseoir ce comité. On veut qu’on nous intègre pour que les décisions par rapport au slam soient prises par nous afin que nos évènements soient aussi pris en compte » a indiqué Gopal Das.

Ce n’est point une nouvelle guerre entre artistes qui naît selon Nasser Al-Qalam : « Nous ne sommes pas dans une démarche de défi, nous sommes dans une exigence de respect et d'équité » a-t-il dit précisant : « La prescription est simple : "Que chacun s'occupe de son art." »