Crise dans le secteur culturel béninois: Pascal Wanou interpelle le ministre N’Koué

Par Blaise Ahouansè 18 Jan 2017 à 00:29 56

Le 1er Vice Président de la Confédération béninoise des acteurs des arts et de la culture (Cbaac) et Président de la Fédération nationale de théâtre (Fenat) Pascal Wanou fait part de ses analyses et commentaires au ministre du tourisme et de la culture Ange N’koué à propos de la gestion dans ce secteur qui, observe-t-il, est plongé dans une crise sans fin depuis 10 mois.

C’est dans une longue lettre ouverte adressée à l’autorité où il indique que le nœud de la situation, c’est le mode de gestion du ministre. «J’aimerais donc vous dire ici, la seule vérité qui vaille et qui a entraîné le secteur que vous avez la responsabilité de diriger, dans une léthargie totale et dans une crise profonde ; cette vérité, c’est votre mauvais système de gouvernance. En effet, Monsieur le Ministre, vous avez mis en place dès votre arrivée, une gouvernance caractérisée par les commérages, les règlements de compte, le mépris, l’économie de vérité, les guerres de clochers et d’intérêts, les entêtements nuisibles et inutiles, pour ne citer que ça» écrit le metteur en scène.

D’une part, l’auteur de la lettre fait une longue chronologie des faits et les positions du ministre. D’autre part, il adresse une série d’interrogations au ministre pour dit-il, faire «appel à la conscience» de l’autorité, afin qu’elle mette fin à la situation. «Nous sommes … au début d’une nouvelle saison artistique que je vous supplie de ne pas nous gâcher. Au nom du succès tant attendu du Pag, et au nom de la réussite du quinquennat du Chef de l’Etat, je vous supplie de mettre un terme à cette situation. … Votre bilan à la tête de ce Département ministériel n’est pas encore reluisant, mais vous avez entre les mains la solution pour qu’il le soit... Je vous invite donc à la sagesse et à l’intelligence.» a-t-il écrit à la fin de cette lettre dont voici l’extrait sur ses interrogations.

«Mes questionnements»

«Dites-moi donc Monsieur le Ministre, dites-nous, dites au monde culturel que vous dirigez:

Si vous-même, Autorité, vous ne respectez pas les textes, de qui voulez-vous exiger leur respect, et comment ?

Jusqu’à quand voulez-vous maintenir le bras de fer avec la Direction du Fac, et qu’est-ce que vous y gagnez ?

Pourquoi tant d’adversité envers le Directeur du Fac ? Les indiscrétions font état de ce que vous auriez décidé de le faire partir; mais pourquoi ? Lorsque deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent: ne pensez-vous pas que le secteur a déjà trop souffert de cette situation conflictuelle ? Jusqu’à quand devons-nous en subir les conséquences ?

Il est une évidence aujourd’hui que certains de vos collaborateurs nourrissent le conflit entre le Dfac et vous: Ne pensez-vous pas qu’il est temps de vous mettre au-dessus de la mêlée ? L’autre doit-il nécessairement partir avant que votre mission ne soit une réussite ?

Pourquoi un calendrier culturel sous cette forme qui suscite tant de polémique, d’inconnus et de problèmes ? Ne serait-il pas plus judicieux d’insérer votre calendrier culturel dans le plan de travail annuel (Pta) de la Direction des Arts et du Livre (Dal) qui a une dotation budgétaire pour ce genre d’activités ? La mission de la Dal telle que définie par l’Aof du Ministère prend parfaitement en compte votre "calendrier culturel": mais pourquoi nécessairement sous la forme d'un recensement sur fond de menaces de vengeance et de règlement de comptes? Sauf votre respect, Monsieur le Ministre, le calendrier culturel tel que vous le concevez, et tel qu'il est conduit, risque d'entamer le peu de cohésion qui se dessinait au sein des acteurs, et de créer davantage de fracture. Voulez-vous laisser en héritage un secteur totalement en lambeaux ou parfaitement réunifié? Aussi, voudrais-je vous prier de laisser le Fac s’occuper de sa mission; arrêtez de perturber son fonctionnement.

Ne comprenez-vous pas, Monsieur le Ministre, que ceux qui vous encouragent dans votre croisade contre le Dfac, sont en réalité ceux qui veulent vous voir échouer dans votre mission ? Puisque tellement vous êtes préoccupé par sa personne que vous en oubliez tout le reste, et tout se bloque autour de vous. Votre mission piétine, à cause de cela ; la crise dans le secteur ne fait que perdurer à cause de cette fixation que vous avez sur le Dfac.

Loin de jouer à un quelconque avocat du diable, ou à un donneur de leçon, loin de vous critiquer ou de vous juger, je m’interroge, je vous soumets à la réflexion, à la vérité, je fais appel à votre conscience, afin de vous aider à nous sortir de cette léthargie qui plombe chaque jour davantage le secteur. Nous sommes en début d’année nouvelle, au début d’une nouvelle saison artistique que je vous supplie de ne pas nous gâcher.

Au nom du succès tant attendu du Pag, et au nom de la réussite du quinquennat du Chef de l’Etat, je vous supplie de mettre un terme à cette situation. Vous seul pouvez et devrez le faire. Ce serait faire preuve de grandeur d’esprit.

Votre bilan à la tête de ce Département ministériel n’est pas encore reluisant, mais vous avez entre les mains la solution pour qu’il le soit, car tout est encore possible en un laps de temps si vous prenez les bonnes décisions.

Je vous invite donc à la sagesse et à l’intelligence.

Avec mes considérations et profonds respects.»

Pascal Wanou

Comédien /Acteur – Metteur en scène

Gestion et Management des Entreprises culturelles - Acteur Culturel

Président de la Fédération Nationale de Théâtre (Fenat)

1er Vice Président de la Confédération Béninoise des Acteurs des Arts et de la Culture (Cbaac)