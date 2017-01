Bonjour Bénin 2017 : l’évènement pour entamer l’année dans la gaieté

Par Olivier Ribouis 04 Jan 2017 à 10:35 348

Sourire et rire pour commencer la nouvelle année. C’est ce que propose l’Association Ifè Culture aux Béninois. Elle organise « Bonjour Bénin 2017 », un grand événement culturel 100% humour qui va regrouper sur une même scène de talentueux humoristes béninois mais aussi des humoristes étrangers lors d’une grande soirée le samedi 14 Janvier 2017 à 19 Heures dans la grande salle rouge du palais des congrès à Cotonou.

Cette édition est la troisième qu’organise l’association que dirige le comédien et promoteur culturel Bardol Migan. Cette soirée s’annonce véritablement amusant au regard des artistes invités. « Le duo Pipi Wobaho du Bénin, Oumar Manet de la Guinée Conakry, Nana Ardo du Cameroun, Amélie Wabéhi de la Côte d’Ivoire, Kossi Djomatin alias Gogoligo du Togo, Moussa Ouedraogo du Burkina Faso. Ils seront accompagnés par les humoristes tels que Hafissou Sogotedji, Cyrille Ahuian, Parfait Viahynon, Houansou Giovanni, Judicaël Avaligbé, caporal Djangoun et pleins d’autres encore » a annoncé le comité d’organisation dans un communiqué. En prélude à cette soirée, cette troisième édition de « Bonjour Bénin 2017 » sera marquée par trois jours de formation des humoristes à Porto-Novo dans la capitale du Bénin. L'atelier de formation au profit des jeunes artistes sera animé par Arsène Kocou Yemadjè du Bénin et Nana Ardo du Cameroun. Dans la soirée du jeudi 12 Janvier, au centre culturel Artisttik Africa, se tiendra un défilé de mode avec la styliste marocaine Zahira Zemranie Caftan. Le vendredi 13 Janvier 2017, certains artistes étrangers iront en visite touristique dans le septentrion où ils donneront des spectacles d'humour. Pour le comité d’organisation ce sera une contribution de « Bonjour Bénin 2017 » à la révélation du pays comme indiqué dans le Programme d’action du gouvernement (Pag) du Président Patrice Talon qui fait du tourisme et de la culture, des piliers du développement du Bénin. Pour assister à la grande nuit du rire avec tous les artistes invités, les tickets d’entrés fixés à 1000 F Cfa pour les enfants, 2000 F Cfa pour les adultes et 5000 F Cfa pour les réservation sont disponibles à plusieurs endroits dont le siège de l’association Ifè Culture à Vedoko, à Artisttik Africa, au Fitheb, à l'Institut Français du Bénin.