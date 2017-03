Bénin : Candide Azannai démissionne du gouvernement Talon

Par Pascal Mensah 27 Mar 2017 à 13:34 18377

Candide Azannai, le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense a déposé sa démission.

Il ne fait plus partie de l’équipe gouvernementale. Il a déposé très tôt ce lundi sa démission au cabinet particulier du Chef de l’Etat. Les derniers développements de l’actualité politique ont motivé son acte. En attendant de revenir sur cette information dans nos publications au cours de la journée. Nous vous proposons ce qu’il a lui-même publié sur sa page facebook.

Intégralité du post

Béninoises et béninois,

Militantes et militants,

Sympathisantes et sympathisants,

Mesdames et messieurs,

Chers amis,

Face aux derniers développements de l'actualité politique dans notre pays, j'ai décidé de remettre ma démission du Gouvernement.

La lettre de ma démission dans laquelle j'ai prié Monsieur Patrice TALON, Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement d'accepter ladite démission, lui a été déposée dans son Cabinet particulier ce matin à 08 heures 24 minutes.

Je vous remercie.

Candide Armand Marie AZANNAÏ