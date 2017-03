Révision de la constitution : Me Sadikou Alao dénonce un coup d’Etat institutionnel

Par Pascal Mensah 23 Mar 2017 à 10:36 986

La révision telle qu’elle est menée actuellement, est un coup d’état institutionnel, puisque toutes les institutions changent dans leur formulation, dans leur durée pour les mandats et dans la manière dont ces institutions vont travailler, regrette Me Sadikou Alao.

Dans une vidéo publiée sur internet dont notre rédaction a eu un extrait, l’homme de droit soutient qu’avec le projet transmis à l’Assemblée nationale, les magistrats n’ont plus de couverture d’inamovibilité et les garanties qui les protègent dans l’exercice de leur fonction. Toute chose qui rend fragile les institutions de contre pouvoir, pour qu’après le pillage, qu’il n’y ait plus de poursuite efficace.

L’avocat dans son analyse trouve qu’il a deux choses à combattre : les députés doivent comprendre que les lois qui sont entrain de passer au parlement, sont des lois montées de toute pièce pour piller l’Etat et appauvrir les béninois. Cerise sur le gâteau, on veut adopter une constitution pour leur garantir l’impunité a évoqué l’avocat.

Il insiste qu’il faut combattre ces lois par tous les moyens, y compris par la Cour constitutionnelle, et le coup d’Etat institutionnel qu’on veut instaurer en modifiant la constitution. La parade idoine selon Me Sadikou Alao, est de se référer aux dispositions constitutionnelles qui permettent de combattre ces genres de chose, afin que les pilleurs ne puissent pas triompher de leur banditisme.