Construction en zone urbaine: Vers une harmonisation de la hauteur des bâtiments

Désormais au Bénin, en zone résidentielle urbaine, les bâtiments doivent avoir une hauteur de R+2, au plus. Le gouvernement du président Patrice Talon décide de faire appliquer les dispositions réglementaires en matière d’urbanisation.

Au cœur de la polémique à cause de son projet de révision de la Constitution controversé, le gouvernement Talon vient de prendre l’une des décisions les plus salutaires depuis son avènement il y a un an. Le Conseil des ministres de ce mercredi 22 mars s’est penché sur la limitation des hauteurs des constructions de bâtiments en zone résidentielle urbaine au Bénin.

Selon les dispositions réglementaires et législatives en vigueur dans le pays en matière d’urbanisme, l’érection d’un bâtiment sur le territoire est conditionnée par la délivrance d’un permis de construire, règlementée par le décret n° 2014-205 du 13 mars 2014. Selon le ministre d’Etat secrétaire général à la présidence de la république, la réglementation prévoit qu’un immeuble ne dépasse pas une certaine hauteur.

« En zone résidentielle urbaine, la combinaison de toutes les prescriptions minimales limiterait la hauteur des bâtiments à R+2 au plus, avec ou sans sous-sol », a-t-il rappelé lors de son point de presse hebdomadaire sur le conseil des ministres.

Cependant, a-t-il poursuivi, « des immeubles de grandes hauteurs ont été construits ou sont en cours de construction au mépris des dispositions réglementaires et des normes en vigueur. ». Un tour dans les grandes villes béninoises pour constater qu’en pleine zone résidentielle, à côté d’un immeuble de quatre, voire cinq étages, se trouvent des bâtisses simples. Ce qui entraine la violation de l’intimité du voisinage, l’instabilité des maisons voisines ainsi que l’insécurité de leurs occupants.

En plus du non-respect de la loi, cette situation est due à l’absence généralisée de documents d’urbanisme dans les communes. Le Conseil des ministres a pris une série de mesures pour mettre fin à ces nuisances et œuvrer pour un retour à la norme. Primo, désormais, il est fait obligation aux populations de limiter les constructions de bâtiments à deux étages (R+2 avec ou sans sous-sol) dans les zones résidentielles urbaines. Deusio, le gouvernement annule tous les permis de construire des bâtiments en cours de réalisation dans les zones résidentielles urbaines, et dont les hauteurs ne respecteraient pas la norme prescrite. Tertio, à termes, les communes seront dotées de documents d’urbanisme dont le Plan directeur d’urbanisme et le règlement d’urbanisme