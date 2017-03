Assemblée Nationale: Malgré les réserves, les députés adoptent la loi sur l’embauche

Par Ismail Kèko 22 Mar 2017 à 01:36 233

Composée de soixante quatre (64) articles, la proposition de loi fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main d’œuvre et de la résiliation du contrat de travail en République du Bénin, en date du 10 février 2017 et initiée par l’honorable Aké Natondé et six autres collègues, a été adoptée hier à l’Assemblée nationale par la majorité des députés.

Ceci, bien que, au cours des débats, certains élus du peule ont émis des réserves sur certaines dispositions. Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, la proposition de loi Aké Natondé sur l’embauche et le placement de la main-d’œuvre, tant décriée, a finalement reçu l’onction de la majorité des élus du peuple. Le ministre de la justice et de la législation, Joseph Djogbénou, a représenté le gouvernement. Selon le contenu du rapport présenté hier en plénière et le contenu de la proposition de loi, le recrutement de potentiels agents publics connait des difficultés au niveau de l’administration publique.

Aussi, le Bénin est-il mal perçu par des investisseurs nationaux et étrangers dans le domaine de la réglementation du travail. Face à une telle situation d’incertitude sociale, il apparait nécessaire d’engager des réformes utiles en matière de réglementation du travail. C’est ce qui justifie l’initiative de la présente proposition de loi, qui a pour but de renforcer l’environnement juridique favorable à l’émergence d’un droit de travail nouveau, et un investissement positif pour la création d’emplois durables en vue de répondre aux exigences de positivité et de compétitivité de l’entreprise privée, tout en sauvegardant la main-d’œuvre locale.

La proposition de loi en étude est composée de 64 articles répartis en huit (08) titres. Les débats ont été houleux au sein de l’hémicycle. Certains députés