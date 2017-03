Loi sur l’identification des personnes: Une réforme importante venue au mauvais moment

Par Marcel Zoumènou 16 Mar 2017 à 01:37 167

Parmi les nombreuses propositions de loi qui suscitent la polémique actuellement, il y a celle sur l’identification des personnes au Bénin. Proposée par l’honorable Mathurin Nago, ce texte loi vise à faire adopter au Bénin un registre national de la population. Seulement, l’incidence financière de ce projet- 120 milliards - dans le contexte actuel de récession économique, et après les mauvaises expériences des Cps et Cos Lépi, ne militent pas en faveur d’une telle réforme. Une proposition de loi très courte, 18 articles. Un centre d’intérêt qui ne devrait laisser personne indifférent : l’état civil et le registre national de la population. Une bonne perspective : en finir définitivement avec les initiatives éphémères aux bases techniques peu fiables qui entretiennent toujours la précarité dans le secteur. Et pourtant, la proposition de loi « Nago » sur l’identification des personnes, fait partie des propositions de loi qui suscitent un tollé dans le pays actuellement.

A dessein, plusieurs personnes y voient les manifestations de l’instauration d’un régime qui opprime le peuple et piétine les libertés fondamentales et les droits de la personne humaine. A juste titre, dira-t-on peut être. Cette loi intervient dans un contexte national où les histoires de registre d’identification des personnes ont déjà englouti des milliards. On peut citer l’élaboration de la Liste électorale permanente informatisée (Lépi) en 2011, avec près de 45 milliards et le sempiternel processus de toilettage qui bouffe chaque année des milliards.

Dans un tel contexte, parler encore d’une loi et d’un nouveau registre peut paraître redondant, ennuyeux pour des citoyens qui ne manquent pas d’avoir d’autres priorités. Mais là où le bât blesse, c’est qu’en plus d’avoir à légiférer dans un domaine où les pouvoirs politiques ont donné l’impression, ces dernières années d’avoir réglé les problèmes, l’Etat doit encore