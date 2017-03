2è session extraordinaire: Vague de contestations de six propositions de loi scélérates

Par Marcel Zoumènou 13 Mar 2017 à 00:14 133

La session extraordinaire qui s’ouvre ce jour à l’Assemblée nationale, risque de connaître quelques perturbations.

Des douze propositions de loi annoncées pour être étudiées pendant cette session, six font objet de vives contestations par des syndicats et des partis politiques, dont certains menacent même de marcher sur le parlement. La quiétude habituelle dans laquelle travaillent les députés à l’Assemblée nationale risque d’être perturbée ces jours-ci par des mouvements d’humeur, venant des organisations syndicales, des associations de droit de l’homme et même des partis politiques. Toutes ces organisations dénoncent le caractère scélérat de ces propositions de loi, qui constituent de sérieuses menaces à la démocratie et l’Etat de droit. C’est d’abord la Cstb qui annonce les couleurs.

Depuis la semaine dernière, cette centrale syndicale a attiré l’attention de l’opinion sur les menaces que feront peser le vote de ces lois sur l’avenir de notre démocratie. Puis, ce fut le tour à la Csa d’exprimer les mêmes inquiétudes. Dans ce microcosme des travailleurs, deux propositions de loi sont dans l’œil du cyclone. Il s’agit de la proposition de loi portant proposition de loi fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main-d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin, et la proposition de loi portant régime général d’emploi des collaborateurs extérieurs de l’Etat.

Selon eux, ces deux propositions de loi piétinent