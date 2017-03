Révision de la constitution: «Pas de nouvelle république», selon Djogbénou

Par Georges Akpo 09 Mar 2017 à 02:03 58

Depuis quelques jours, le projet de révision de la constitution initié par le Chef de l’Etat essuie critiques et désapprobations de la part de certaines personnes. Lors de son intervention médiatique du mardi dernier, le ministre de la justice Joseph Djogbénou, a reprécisé les vrais mobiles de cette réforme qui sont le renforcement de notre système démocratique et la transformation structurelle de l’Etat.

Alors même que le projet de révision de la constitution n’est pas encore envoyé à l’Assemblée nationale, une polémique précoce a tôt fait de le diaboliser et de le présenter comme potentielle une révision intéressée de la constitution. Il n’en est rien. Selon les explications du ministre de la justice Joseph Djogbénou reçu hier par les confrères de l’Ortb et de Canal3, le texte proposé par le gouvernement et qui sera bientôt adressé à l’Assemblée nationale, n’est nullement une réécriture de la constitution comme l’ont prétendu certaines mauvaises langues. Il s’agit d’un simple toilettage, pour permettre à la constitution de répondre à deux grands objectifs de campagne du président Patrice Talon que sont : le renforcement de notre démocratie à travers un rééquilibrage des pouvoirs entre les institutions, et la modernisation du système partisan avec une transformation structurelle de {accessText} l’Etat.

« Ce n’est pas une remise à plat de la constitution. Nous ne sommes pas dans une refonte de la constitution actuelle. Nous ne sommes pas d’une nouvelle république », précise Me Djogbénou.

Cela rassure totalement les sceptiques qui pensent et disent que le nouveau texte ouvre directement la voie à une nouvelle république. On se rappelle bien que dans le second quinquennat de Boni Yayi, la phobie d’une nouvelle république avait fini par jeter de soupçons sur les véritables intentions du président. Avec le tollé suscité, Yayi a fini par retirer ton texte. Cette fois-ci, les intentions sont claires. Le gouvernement Talon communique sur les mobiles de la révision. En attendant d’avoir le texte qui sera adressé dans les jours à venir aux députés, le gouvernement Talon met tout en œuvre pour concrétiser ce projet. {/accessText}