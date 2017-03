Rencontre Talon/Rois du septentrion: Mystères et incompréhensions d’une rencontre

Par Georges Akpo 08 Mar 2017 à 01:49 214

Le samedi 04 mars 2017, le Chef de l’Etat Patrice Talon a rencontré les empereurs, rois et dignitaires du septentrion. Si l’objectif affiché de cette rencontre est de recueillir les doléances de ces têtes couronnées, celle-ci continue de susciter des interrogations au regard du caractère parcellaire des invitations et du contenu des propositions faites aux hôtes du président de la république.

On ne saura sûrement pas tout ce qui se cache derrière la rencontre du samedi dernier entre le Chef de l’Etat et les rois venus des quatre départements du septentrion. Officiellement, cette rencontre a permis aux rois et dignitaires d’exposer leurs doléances au nouveau président de la république. Ce dernier, a à son tour, promis à ses hôtes d’intégrer dans les réformes en perspective, surtout celle constitutionnelle, des dispositions pour donner plus de pouvoir aux chefferies traditionnelles. Ça c’est le coté officiel de la rencontre. Du moins, ce qu’on a voulu en dire.

Seulement, cette rencontre ne manque pas de susciter des interrogations. Il n’y a pas si longtemps, le président Patrice Talon a fait une brève tournée dans le septentrion où il a visité quelques villes. On avait cru que cette belle initiative irait à son terme avec la tournée dans la partie méridionale du Bénin, mais tout s’est arrêté au nord et depuis, plus rien.

Quelques mois après, quand le chef de l’Etat décide de rencontrer les rois et têtes couronnées, c’est encore ceux du septentrion qui sont privilégiés. Loin de surfer sur une fibre régionaliste, Talon joue habillement à privilégier « les autres », pour ne pas être taxé de n’agir que pour « les siens ».