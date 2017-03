Restitution des trésors béninois : après le refus, une délégation béninoise bientôt en France

Par Georges Akpo 07 Mar 2017 à 18:53 2227

Les trésors royaux d’Abomey emportés en France ne seront pas restitués; en tout cas pas pour le moment. C'est ce que la partie française a affirmé dans un courrier adressé aux autorités béninoises.

Signé du ministre des affaires étrangères Jean-Marc Ayrault, le courrier stipule que la France ayant ratifié la convention UNESCO de 1970, les trésors béninois sont donc soumis au principe d'inaliénabilité, d'imprescriptibilité, d'insaisissabilité et leur restitution n'est donc pas possible.

Joint par La Nouvelle Tribune, un responsable du gouvernement nous a confirmé l'information: les trésors ne seront, à cette étape, pas rendus au Bénin. Mais le gouvernement ne va pas en rester là.

D'après cette même source, une mission gouvernementale sera envoyée sous peu en France pour rencontrer les parties françaises afin de trouver une solution. Le gouvernement insistant sur la nécessité de rapatrier les trésors béninois pillés lors des conquêtes de novembre 1892.

Pour rappel, c'est lors du conseil des ministres du mercredi 27 Juillet 2016 (lire ici), que le gouvernement de Patrice Talon a donné des instructions au ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération et au ministre du Tourisme et de la Culture pour que les démarches de rapatriement soient entamées. Face à ce refus, le gouvernement de la rupture entend donc entreprendre de nouvelles démarches.

