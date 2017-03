Bénin: Séminaire parlementaire sur l’amélioration de la représentation des femmes au Parlement

Par Georges Akpo 07 Mar 2017 à 09:29 239

Depuis 1991, l’Assemblée nationale du Bénin peine à avoir en son sein un nombre raisonnable de femmes députées. Au fil des législatures, la situation n’a fait qu’empirer. C’est pour remédier à cela que la nouvelle législature, sous la houlette du président Adrien Houngbédji, a décidé d’organiser en fin de semaine à Grand Popo un séminaire sur le thème : « amélioration de la représentation des femmes au parlement »

A quelques jours de la commémoration de la Journée internationale de la femme (Jif), l’Assemblée Nationale du Bénin a décidé de se pencher sur un mal qui le dérange depuis son existence. Il s’agit de la faible représentatitivité des femmes au sein de cette institution. Actuellement, seulement 8% de femmes sont présentes à l’Assemblée nationale. Cette situation relèvera bientôt du passé. Les députés s’y attèlent et le séminaire tenu à Agoué, les jeudi et vendredi derniers, entrent dans ce cadre. Pendant deux jours, les honorables députés et le Président de l’Assemblée Nationale ont travaillé sur cette thématique. Il émane des réflexions plusieurs axes majeurs, dont la possibilité de dégager un siège de députés par circonscription électorale pour les femmes. Les alternatives liées aux bonus financiers accordés aux partis politiques ayant accordé plus de places aux femmes parmi leurs élus, ont également été explorées.

Des recommandations pertinentes

Les travaux ont tourné autour de trois communications, sur le rôle de la femme dans l’histoire politique du Bénin, le code électoral et la place de la représentation nationale et la représentation des femmes au parlement, dans la sous-région et le monde. Au terme des débats, les députés se sont répartis en groupes de travail pour examiner les amendements à apporter au code électoral et à la constitution, afin d’améliorer le pourcentage de femmes au parlement.

A la fin des deux jours d’atelier, les participants ont formulé plusieurs recommandations, visant notamment à obtenir le consensus sur la révision de