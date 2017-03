Statut du pouvoir traditionnel: Talon veut améliorer les conditions du pouvoir traditionnel

Par Georges Akpo 06 Mar 2017 à 00:53 113

Le président de la République Patrice Talon a rencontré, ce samedi 4 mars 2017 au palais de la marina, les rois et chefs traditionnels des quatre départements du Septentrion. Ils sont allés plaider pour l’amélioration des conditions du pouvoir traditionnel, et ont eu des promesses du chef de l’Etat.

Les rois et chefs traditionnels des 4 départements du Septentrion ont effectué une descente sur Cotonou. Sur leur initiative, ils ont été reçus par le chef de l’Etat Patrice Talon au palais. Ces rois et chefs traditionnels de l’Atacora, de la Donga, du Borgou et de l’Alibori, ont rencontré le président pour échanger sur leurs conditions d’existence. Ceci, dans la perspective de la mise en place d’un cadre de concertation entre la chefferie traditionnelle et le gouvernement.

Parce qu’il accorde une importance au pouvoir traditionnel, et reconnait sa place dans le développement du pays, le président Talon a prêté une oreille attentive à ces hôtes. Alors, ils ont plaidé pour la reconnaissance du statut de la chefferie traditionnelle, de la royauté, et de sa consécration par la constitution du Bénin. Les rois ont également fait le lobby auprès du chef de l’Etat pour la réhabilitation des palais royaux principaux, et l’octroi d’une allocation aux rois et chefs traditionnels. Ils ont souhaité que l’Etat octroie aux rois et chefs traditionnels des véhicules. Pour finir, ils ont notifié que leur visite est aussi pour apporter leur soutien au programme d’Action du gouvernement.

Talon compatissant