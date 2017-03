L'Orage africain au FESPACO : Sylvestre Amoussou remporte le prix spécial de l’Assemblée nationale

Par Georges C. 04 Mar 2017 à 19:51 122

Le Béninois Sylvestre Amoussou a remporté au FESPACO le prix spécial de l’Assemblée nationale doté d'une cagnotte de 7 millions FCFA. Ce prix lui a été offert grâce à l'excellent film "L'orage africain - un continent sous influence ".

Le film qui se déroule dans le contexte africain raconte l'histoire d'un président qui a décidé de nationaliser les moyens de production installés dans le pays, agacé par le fait que ses administrés ne profitaient pas assez des richesses nationales.

Par cet acte, ledit président s'est ainsi mis à dos les occidentaux et responsables des différentes sociétés perdantes. Un film que l'auteur a voulu très réaliste et adapté aux réalités du continent.

Le chef d'oeuvre a visiblement séduit les responsables qui ont attribué au béninois le prix spécial de l'Assemblée Nationale et un montant de 7 millions FCFA.

Le palmarès

Le prix Félix Houphouët Boigny du Conseil de l’Entente de 10 millions francs CFA et le prix Cedeao de l’intégration pour le meilleur film Ouest-africain de 15 millions vont à «Frontières» d’Apolline Traoré du Burkina.

Le prix Unicef de 7 millions de francs CFA et le prix de la ville de Ouagadougou de 3 millions de francs CFA sont décernés à «La rue n’est pas ma mère» de Jérôme Yaméogo du Burkina Faso

Le prix Sembène Ousmane d’Ecobank de 5 millions de francs CFA va au long métrage «Wùlu» de Daouda Coulibaly du Mali.

Le prix Soumanou Vieira de la Fédération africaine de la critique cinématographique (FACC) est remporté par le film «A mile in my shoes» de Said Khallaf du Maroc.

Le prix «Signis» de 2 millions de francs CFA va au film «The lucky specials» de Rea Rangaka d’Afrique du sud. Une mention spéciale a été faite à «A mile in my shoes» de Said Khallaf du Maroc par le jury de l’Association catholique mondiale de la communication (Signis).

Le prix Thomas Sankara de 3 millions de francs CFA de la Guilde africaine des réalisateurs et producteurs et le prix de la chance de la Lonab de 2 millions de francs CFA vont à «A place for myself» de Marie Clémentine Dusabejambo du Rwanda.

Le prix de l’ONG WaterAid pour l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement de 5 millions de francs CFA est décerné au film «Le puits» de Lofti Bouchouchi d’Algérie.

Le prix santé et sécurité au travail de 2 millions de francs CFA va à «Bons baisers de Morurua» de Larbi Benchiha d’Algérie.

Le prix spécial de l’Assemblée nationale de 7 millions de francs CFA va à «L’Orage africain» de Sylvestre Amoussou du Bénin.