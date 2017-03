Bénin : Le Japon accompagne le Pag

Par Pascal Mensah 04 Mar 2017 à 11:46 1113

A la faveur de la séance annuelle de concertation sur la coopération bilatérale entre le Bénin et le Japon tenue au cabinet du ministre du plan et du développement, il a été question du financement du programme d’action du gouvernement (Pag).

Cette rencontre entre le ministre du plan et du développement Abdoulaye Bio Tchané et l’ambassadeur du Japon près le Bénin s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’action du gouvernement. Pour Abdoulaye Bio Tchané, cette réunion vient à point nommé pour insuffler une nouvelle dynamique à la coopération entre le Bénin et le Japon. Elle permettra d’échanger sur les nouveaux projets et sur les grandes lignes du programme d’action du gouvernement et en particulier les projets phares.

D’un autre côté, la partie japonaise rassure le Bénin de sa participation au Pag. L’ambassadeur Kiyofumi Konishi s’est engagé à tout mettre en œuvre afin qu’au terme de la rencontre, de meilleures bases soient définies pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux nations. Pour rappel, c’est depuis 1980 que la coopération bénino-japonaise a pris corps. En dons, prêts ou coopération technique (envoi d’experts et de volontaires, stages), elle intervient dans les principaux secteurs que sont : l’Education, la Santé, l’Agriculture, l’Hydraulique villageoise.